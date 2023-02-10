Ставки за гривневими депозитами фізосіб у січні залишилися незмінними - НБУ

Середня ставка нових оформлених у січні гривневих депозитів для домашніх господарств залишилася на рівні грудня - 10,6% річних, попри підвищення Нацбанком нормативів обов'язкових резервів за поточними вкладами, щоби стимулювати банки підвищувати ставки та збільшувати частку строкових вкладень.

Як ідеться в інформації Нацбанку України (НБУ) на його сайті, ставка за валютними депозитами, що досягла історичного мінімуму в 0,4% річних у квітні 2022 року і до грудня зросла до 0,7%, у січні 2023 року зовсім незначно знизилася - до 0,6%.

Це може бути пов'язано з депозитами під купівлю валюти, ставка за якими, як правило, близька до нуля.

Ставка за гривневими кредитами домашнім господарствам у січні, згідно з даними НБУ, збільшилася на 0,6 процентних пункту - до 35,7% річних, валютними - на 0,8 п.п., до 7,2% річних.

Щодо корпоративного сектору, то ставка за новими гривневими депозитами у січні збільшилася лише на 0,1 п.п. - до 10,8%, тоді як за валютними скоротилася на 0,5 п.п. - До 0,9% річних.

Середня ставка виданих у січні гривневих кредитів корпоративному сектору зменшилась на 0,6 п.п. - до 19,5%, тоді як за валютними зросла на 0,7 п.п. - до 5,9%.

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня 2022 року підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні, знизити тиск на міжнародні резерви країни та боротися з інфляцією, яка за підсумками минулого року становила 26,6%.

Нацбанк розраховує, що банки також збільшать ставки за депозитами, а Мінфін - за ОВДП, тоді як зростання ставок за кредитами не буде таким суттєвим. Мінфін із жовтня 2022 року підвищив ставки облігацій терміном від п'яти до 24 місяців до 14-19,5% річних.

Щоб підштовхнути банки до більшого залучення строкових депозитів, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в інвалюті на 5 п.п. - відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Потім, 26 січня, Нацбанк оголосив про ще два етапи підвищення нормативів обов'язкових резервів: із 11 лютого - ще на 5 п.п., а з 11 березня - ще на 10 п.п. За рахунок бенчмарк-ОВДП можна буде покрити лише до 50% лютневого зростання обов'язкових резервів.

