Азіатські фондові біржі падають через невизначеність щодо підвищення ставок, Китай випереджає ринок

Більшість азіатських фондових ринків впали в четвер після ряду агресивних коментарів офіційних осіб Федеральної резервної системи, тоді як китайські акції зросли серед інших на тлі постійних прогнозів, що друга за величиною економіка світу відновиться цього року.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite зросли на 0,8% і 0,6% відповідно, оскільки ринки зробили ставку на відновлення активності після скасування більшості анти-COVID обмежень на початку цього року.

Повідомлення державних ЗМІ показали, що цього тижня Народний банк Китаю влив свіжу ліквідність в економіку, намагаючись підтримати зростання через затишшя, спричинене COVID.

Цього тижня увага зосереджена на даних про інфляцію в Китаї, які очікуються в п'ятницю, і трейдери очікують нових ознак відновлення активності.

Настрої щодо китайських ринків також були підтримані успішним первинним розміщенням акцій виробником автозапчастин Hesai Group, який, як повідомляється, залучив 190 мільйонів доларів США. Ця пропозиція є найбільшим китайським емітентом після невдалого IPO Didi Global і потенційно віщує повернення китайських акцій, зареєстрованих у США.

Гонконгський індекс Hang Seng також виріс на 0,3%, а виробник телефонів Xiaomi Corp піднявся на 4%. Фірма є одним з головних інвесторів у Hesai.

Але більш широкі азіатські ринки відступили на тлі поновлених побоювань щодо підвищення ставок у США після негативних сигналів щодо монетарної політики. Керівник ФРС Крістофер Уоллер і президент ФРС Нью-Йорка Джон Вільям відзначили збільшення процентних ставок цього року на тлі зростання ринку праці та стійкої інфляції.

Їхні коментарі з'явилися через день після того, як голова ФРС Джером Пауелл відзначив подібну тенденцію. Побоювання щодо посилення грошово-кредитної політики знову виникли цього тижня після того, як показники заробітної плати в США значно перевищили очікувані, що дає ФРС достатньо можливостей для продовження підвищення процентних ставок.

Зараз у центрі уваги дані про інфляцію в США, які мають бути опубліковані наступного тижня, і очікується, що вони дадуть більше підказок щодо потенційного курсу грошово-кредитної політики.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,1% у четвер, тоді як філіппінські акції впали в Південно-Східній Азії зі зниженням на 0,6%.

Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 зазнали незначних змін, оскільки інвестори зупинилися перед новинами про обложений конгломерат Adani Group.

Акції фірми нещодавно знову почали падати: Adani Enterprises Ltd впала на 15% після того, як оператор індексів MSCI поставив під сумнів категоризацію деяких акцій конгломерату у вільному обігу.

MSCI має намір надати більше деталей щодо своєї позиції щодо Adani під час огляду індексу за лютий, який має відбутися пізніше цього дня. Інвестори закликали вилучити конгломерат з індексів MSCI після того, як у звіті короткого продавця стверджувалося, що фірма була сильно переоцінена.