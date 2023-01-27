Золото вагається близько 1930 доларів за тиждень до оприлюднення інфляційного прогнозу ФРС

Ціни на золото в п'ятницю практично не змінилися, оскільки ринки металів впали перед публікацією прогнозуємого показника інфляції Федеральною резервною системою, а відновлення долара також чинило тиск на ціни після більш високих, ніж очікувалося, показників економічного зростання в США.

Ціни на метали різко впали з дев'ятимісячного максимуму в четвер після того, як дані показали, що економіка США зросла більше, ніж очікувалося, у четвертому кварталі, навіть незважаючи на те, що основні тенденції сигналізували про більшу слабкість. Але дані, як і раніше, викликали відновлення апетиту до ризику і допомогли долару відновитися після майже восьмимісячного мінімуму по відношенню до кошика валют.

В даний час основна увага приділяється основному показнику цінового індексу видатків на особисте споживання за грудень, який, як очікується, ще більше знизився порівняно з попереднім місяцем. Але, як і раніше, очікується, що показник буде набагато вищим за річну мету ФРС у 2%.

Спотове золото стабілізувалося на рівні 1929,82 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото знизилися до 1929,80 долара за унцію до 21:02 за східним часом (2:02 за Грінвічем). Два інструменти впали на 0,8% у четвер і мали зрости приблизно на 0,2% цього тижня.

Поєднання попиту на безпечний прихісток та очікувань менш різкого підвищення відсоткових ставок у США сприяло зростанню золота за останні шість тижнів, при цьому жовтий метал тепер відшкодовує більшу частину своїх втрат до 2022 року. Ціни на зливки також торгувалися приблизно на 140 доларів нижче за рекордний максимум 2022 року.

В даний час очікується, що ціни на золото залежатимуть від двох основних факторів: ознак глобальної рецесії та будь-яких нових сигналів про грошово-кредитну політику з боку ФРС. Очікується, що центральний банк підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів, коли збереться наступного тижня.

Інші дорогоцінні метали також зросли у п'ятницю після різкого зниження попередньої сесії. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2%, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,3%.

Серед промислових металів ціни на мідь мало змінилися в п'ятницю, але були налаштовані на зростання шостий тиждень поспіль, оскільки дані щодо ВВП США допомогли стримати побоювання з приводу негайної рецесії.

Ф'ючерси на високоякісну мідь впали на 0,3% до 4,2713 долара за фунт, але цього тижня мали зрости на 0,7%.

Червоний метал був на підйомі на тлі зростання оптимізму з приводу відновлення економіки Китаю, найбільшого в світі імпортера міді. Очікується також, що економіка країни підніметься через тижневу відпустку після ослаблення більшості обмежень боротьби з COVID.