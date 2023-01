Індійські акції падають через втрати Adani, азіатські ринки зростають

Індійські акції впали в середу, оскільки збитки Adani Group збільшилися після того, як Гінденбург, продавець коротких позицій, висловив занепокоєння з приводу боргового становища конгломерату, тоді як ширші азіатські ринки зросли на тлі стійких ставок на відновлення економіки Китаю цього року.

Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 впали на 1,1% і 0,9% відповідно, при цьому члени Adani Group отримали найбільшу вагу після того, як Гінденбург звинуватив фірму в надмірному використанні позикових коштів, що зробило її різким падінням оцінки.

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd показала найгірші результати серед семи зареєстрованих фірм Adani, впавши приблизно на 6,3%, тоді як Adani Enterprises Ltd, Adani Total Gas Ltd та Adani Wilmar Ltd втратили від 2,8% до 5%.

Гінденбург також звинуватив другий за величиною конгломерат Індії у шахрайстві та маніпулюванні фондовим ринком. Загальна вартість компанії складає понад 200 мільярдів доларів, а її семеро учасників складають значну частину індійських фондових ринків.

Ширші азіатські ринки зросли, хоча обсяги залишалися обмеженими через тижневий вихідний день на китайському ринку. Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,4%, а південнокорейський KOSPI - на 1,4%.

Ринки роблять ставку на те, що тижнева відпустка в Китаї значно підвищить економічне зростання, особливо після того, як країна скасувала більшість заходів для боротьби з COVID і знову відкрила свої кордони після трьох років блокування.

Очікується, що відновлення китайської економіки пошириться і на решту Азії з огляду на роль країни як основного напряму торгівлі в регіоні. Китайські фондові ринки різко зросли протягом останніх двох місяців, як і більшість відкритих для Китаю ринків.

Більшість ринків Південно-Східної Азії, які також сильно залежать від Китаю, трохи зросли у середу.

З іншого боку, австралійський індекс ASX 200 впав на 0,3% після того, як дані показали, що інфляція індексу споживчих цін в Австралії зросла в четвертому кварталі більше, ніж очікувалося, і залишилася на рівні 32-річного максимуму.

Показання передвіщають посилення тиску на австралійську економіку через вищий ціновий тиск, а також, ймовірно, викличуть нові підвищення процентних ставок Резервним банком, що, ймовірно, чинитиме тиск на місцеві акції.

Ширші ринки також стурбовані потенційною глобальною рецесією цього року після слабких економічних даних із США та єврозони. Цього тижня основна увага буде приділена даними ВВП США за четвертий квартал, які, як очікується, продемонструють уповільнення зростання.