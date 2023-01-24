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АНАЛІТИКА

Ринки акцій Японії та Австралії зросли на тлі підйому техсектору

12:40 24.01.2023 |

Фінанси

 

Фондові індекси Японії та Австралії зросли у вівторок, тоді як біржі материкового Китаю та Гонконгу, а також Південної Кореї були закриті через святкування нового року за місячним календарем.

Розмір японського індексу Nikkei 225 до закриття торгів збільшився на 1,5%. Індикатор зріс треті торги поспіль на тлі очікувань уповільнення темпів зростання процентних ставок у США. В тому числі впевнено дорожчають акції технологічного сектору.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у промисловому секторі Японії, що розраховується Jibun Bank, у січні залишився на рівні 48,9 пункту, мінімум за 26 місяців, свідчать попередні дані.

У той же час PMI сфери послуг піднявся до 52,4 пунктів з 51,1 пунктів у грудні, а зведений PMI збільшився до максимальних з жовтня 50,8 пунктів (49,7 пунктів у грудні).

Лідерами зростання стали акції виробника промислового обладнання Ebara Corp. (6,5%), виробника оптики Konica Minolta (4,2%), а також виробника діагностичного медичного обладнання Hoya Corp (+3,8%).

Крім того, зросли акції техсектору, включаючи SoftBank Group (+3,4%), Tokyo Electron (+2%), Keyence (+1%), Advantest (+3,1%) та Recruit Holdings (+1,5%) ).

Котирування акцій автомобільних Nissan Motor і Toyota Motor зросли на 1,8% і 1,2% відповідно, виробника споживчої електроніки Sony - на 1,9%, приставки Nintendo - на 0,4%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 додав протягом дня 0,4%.

Індекс ділової довіри, що розраховує National Australia Bank (NAB), у грудні зріс на 3 пункти, до мінус 1 пункту, залишаючись на негативній території другий місяць поспіль.

Лідерами зростання серед компонентів індикатора S&P/ASX 200 стали акції технологічної компанії Codan Ltd., які підскочили на 17,9%.

Вартість провідного виробника вина Treasury Wine Estates Ltd. зріс на 0,07%.

Папери найбільших гірничодобувних компаній світу BHP та Rio Tinto подорожчали на 0,6% та 0,8% відповідно.

Тим часом акції Zip Co. впали на 15,6% на тлі сумнівів інвесторів у компанії, що надає сервіс розстрочки buy now pay later (BNPL - купуй зараз, плати потім), достатнього обсягу коштів для виходу на прибутковий рівень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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