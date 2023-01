Волл-стріт продовжує ралі завдяки відскоку акцій технологічного сектора

Торги на американськіх біржах різким зростанням у понеділок, чому сприяв зліт акцій технологічних компаній, оскільки інвестори почали тиждень з новим ентузіазмом щодо акцій, що лідирують на ринку, які зазнали невдачі минулого року.

Усі три основні фондові індекси продовжили п'ятничне зростання, при цьому високотехнологічний Nasdaq лідирує, чому сприяли акції виробників напівпровідників.

"(Chips) група, яка знаходиться в депресії, тому я не дуже здивований", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія. "Ми побачимо прибуток від цих компаній протягом наступних кількох тижнів, і саме тут гума зустрінеться з дорогою".

"Це група, яка дозріла для відновлення".

Сесія знаменує собою затишшя перед бурею за тиждень, насичений важливими звітами про прибутки та збитки, а також важливими економічними даними.

Інвестори майже впевнені, що Федеральна резервна система здійснить незначне підвищення процентної ставки наступного тижня, навіть незважаючи на те, що центральний банк США, як і раніше, відданий справі стримування найгарячішого інфляційного циклу за останні десятиліття.

"(Інвестори) цілком задоволені тим, що вони побачать нижчі підвищення ставок від ФРС, що ми наближаємося до інфляції та підвищення процентних ставок", - додав Туз. «Акції можуть досягти успіху в цьому середовищі, особливо великі акції зростання, які управляють ринком».

Згідно з інструментом CME FedWatch, фінансові ринки оцінили ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів цільової ставки за фондами ФРС на 25 базисних пунктів після завершення дводенного засідання з грошово-кредитної політики наступного середовища.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 254,07 пунктів, або 0,76%, до 33 629,56 пунктів, S&P 500 додав 47,2 пунктів, або 1,19%, до 4019,81 пунктів, а Nasdaq Composite додав 223, 98 пунктів, або 2,01%, до 11 364,41 пунктів.

З 11 основних секторів S&P 500 усі, окрім енергетики, закрилися у плюсі, при цьому акції технологічних компаній продемонстрували найбільший процентний приріст, піднявшись на 2,3% за сесію.

Сезон звітності за четвертий квартал перейшов у наступ: 57 компаній із S&P 500 опублікували результати. За даними Refinitiv, 63% з них принесли прибуток вище за очікуваний.

Тепер аналітики прогнозують, що сукупний прибуток S&P 500 у четвертому кварталі впаде на 3% у річному обчисленні, що майже вдвічі більше, ніж річне падіння на 1,6%, яке спостерігалося на початку року, за даними Refinitiv.

Очікується, що на цьому тижні Microsoft Corp та Tesla Inc, а також низка великих промислових компаній, включаючи Boeing CO, 3M Co, Union Pacific Corp, Dow Inc та Northrop Grumman Corp, опублікують квартальні результати.

Напівпровідниковий індекс Philadelphia SE підскочив на 5,0%, що стало найбільшим одноденним приростом з 30 листопада після того, як Barclays підвищив рейтинг сектора до "вищого ринку" з "рівної ваги".

Акції Tesla зросли на 7,7% після того, як генеральний директор Ілон Маск виступив у суді у справі про шахрайство, пов'язане з твітом, в якому йшлося про те, що він підтримує ідею приватизації виробника електромобілів.

Baker Hughes Co не зміг оцінити квартальний прибуток через інфляційний тиск і збоїв, що продовжуються, через війну Росії з Україною. Акції нафтосервісної компанії впали на 1,5%.

Акції компанії-розробника хмарного програмного забезпечення Salesforce Inc підскочили на 3,1% після новин про те, що активіст-інвестор Elliot Management Corp придбала багатомільярдну частку компанії.

Spotify Technology SA приєдналася до зростаючого списку компаній, пов'язаних з технологіями, щоб оголосити про майбутнє скорочення робочих місць, втративши 6% своєї робочої сили, оскільки зростання відсоткових ставок і ймовірність рецесії, що насувається, продовжують чинити тиск на зростаючі акції. Акції музичної стрімінгової компанії зросли на 2,1%.

На економічному фронті очікується, що Міністерство торгівлі США оприлюднить у четвер свій первісний «авансовий» прогноз ВВП за четвертий квартал, який, за прогнозами аналітиків, становитиме 2,5%.

У п'ятницю буде опубліковано великий звіт про витрати на особисте споживання (PCE), який проллє світло на споживчі витрати, зростання доходів і, особливо важливо, на інфляцію.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,77 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,73 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 11 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 82 нових максимуми та 19 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,99 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,62 млрд за останні 20 торгових днів.