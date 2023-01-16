Єна підскочила з надією зміну політики Банку Японії; долар впав до семимісячного мінімуму

Долар впав до семимісячного мінімуму по відношенню до основних валют у понеділок, у той час як ієна зросла до більш ніж семимісячного піку, оскільки трейдери збільшили ставки на те, що Банк Японії може внести додаткові корективи до своєї політики контролю прибутковості на своєму засіданні цього тижня.

Австралієць пробив ключовий рівень 0,7000 доларів вперше з серпня і востаннє додав 0,29% до 0,6995 доларів після зростання до 0,7019 доларів раніше на сесії.

Так само євро досяг нового дев'ятимісячного максимуму в 1,0874 долара і наразі піднявся на 0,23% до 1,08565 долара.

По відношенню до кошика валют індекс долара США впав до семимісячного мінімуму 101,77, оскільки долар продовжив розпродаж минулого тижня після того, як дані показали, що споживчі ціни в США в грудні впали вперше більш ніж за 2,5 роки. Індекс знизився на 0,3% до 101,95.

У зв'язку з тим, що інфляція в найбільшій економіці світу, що зберігалася за останні десятиліття, демонструє ознаки охолодження, інвестори все більше переконуються в тому, що ФРС наближається до кінця свого циклу підвищення ставок і що ставки не будуть такими високими, як раніше.

"Підтвердження уповільнення цінового тиску вселяє надію на подальше падіння індексу споживчих цін у найближчі місяці", - зазначають аналітики OCBC.

"Укорінена тенденція до дезінфляції може посилити очікування того, що ФРС може знову знизити темпи підвищення після лютневого засідання FOMC або навіть позиції для більш ранньої паузи або голубиного розвороту".

Агресивне підвищення процентної ставки ФРС стало потужним чинником зростання долара на 8% минулого року.

Ринки тепер оцінюють ймовірність 91% підвищення на 25 базисних пунктів, коли ФРС оголосить про своє політичне рішення у лютому, із ймовірністю 9% підвищення на 50 базисних пунктів.

Японська ієна зросла до більш ніж семимісячного піку в понеділок, оскільки настрої на ринку були під впливом очікувань того, що Банк Японії внесе подальші корективи у свою політику контролю прибутковості або повністю відмовиться від неї, коли оголосить про своє рішення щодо грошово-кредитної політики в середу.

Єна підскочила приблизно на 0,5% до максимуму - 127,215 за долар, і наразі котирується на рівні 127,67 за долар.

"Я думаю, що весь світ буде зосереджений у середу ... і, ймовірно, тиждень в G10 (валюти) визначатиметься тим, що станеться єною та кросскурсами, виходячи з цього", - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії в Національний Банк Австралії.

"Я не думаю, що (у Банку Японії) є розкіш часу, щоб сказати, що вони збираються провести оцінку і дочекатися другого кварталу або Куроди, щоб досидіти свій термін без внесення будь-яких подальших змін".

Нинішній голова Банку Японії Харухіко Курода піде у відставку у квітні.

Інвестори наполягали на тому, щоб Банк Японії відмовився від надлегкої грошово-кредитної політики, внаслідок чого прибутковість еталонних 10-річних державних облігацій Японії перевищила нову стелю центрального банку протягом двох сесій.

Політика Банку Японії щодо контролю за кривою прибутковості сприяла 12-відсотковому падінню ієни минулого року, а відтоді, як у грудні минулого року центральний банк ухвалив несподіване рішення розширити коридор навколо своєї цільової прибутковості, ієна підскочила більш ніж на 6%.

В іншому місці британський фунт востаннє зріс на 0,23% до 1,2262 долара після того, як раніше досяг місячного піку в 1,2288 долара.

Новозеландський долар виріс на 0,34% до 0,64065 долара, також досягнувши місячного максимуму 0,64255 долара раніше на сесії.

Ринки США закриті у понеділок у зв'язку зі святом, що робить торги млявими.