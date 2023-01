Волл-стріт завершила 2022 найбільшим річним падінням з 2008 року

Американські фондові індекси в п'ятницю закрилися зниженням, завершивши рік різких втрат, спричинених агресивним підвищенням відсоткових ставок для стримування інфляції, побоюваннями рецесії, війною між Росією та Україною та зростаючими побоюваннями щодо випадків захворювання на COVID.

Три основні індекси Волл-стріт зафіксували своє перше річне падіння з 2018 року, оскільки епоха м'якої грошово-кредитної політики закінчилася найшвидшим підвищенням ставок Федеральною резервною системою з 1980-х років.

Базовий індекс S&P 500 минулого року втратив 19,4%, що означає зниження ринкової капіталізації приблизно на 8 трлн доларів. Технологічний індекс Nasdaq знизився на 33,1%, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 8,9%.

Річне відсоткове зниження для всіх трьох індексів було найбільшим з часів фінансової кризи 2008 року, в основному через падіння акцій зростання, оскільки побоювання щодо швидкого підвищення процентних ставок ФРС підвищують прибутковість казначейських облігацій США.

«Основні макроекономічні причини ... виникли в результаті поєднання подій: порушення ланцюжка постачань, що почалося в 2020 році, сплеск інфляції, запізнення ФРС з початком програми посилення ставок у спробі приборкати інфляцію», - повідомив Сем Стовал, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

Він також послався на економічні показники, що вказують на рецесію, геополітичну напруженість, включаючи війну в Україні, зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у Китаї та невизначеність щодо Тайваню.

Акції зростання перебували під тиском підйому прибутковості протягом більшої частини 2022 року і поступалися своїм економічно пов'язаним вартісним аналогам, звертаючи назад тенденцію, яка тривала більшу частину останнього десятиліття.

Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp., Nvidia Corp., Amazon.com Inc. серед найгірших гальм індексу зростання S&P 500, знизившись на 28-66% у 2022 році.

Індекс зростання S&P 500 впав приблизно на 30,1% за рік, тоді як індекс вартості знизився на 7,4%, при цьому інвестори віддають перевагу секторам з високою дивідендною прибутковістю та стабільними доходами, такими як енергетика.

Енергетика зафіксувала зірковий річний приріст у 59%, оскільки ціни на нафту зросли.

Десять із 11 галузевих індексів S&P впали в п'ятницю на чолі з нерухомістю та комунальними послугами.

"Ринок житла дійсно сповільнився, і вартість житлових будинків знизилася в порівнянні з максимумами на початку цього року", - сказав Дж. Брайант Еванс, інвестиційний консультант і керуючий портфелем Cozad Asset Management в Шампейні, штат Іллінойс.

"Це впливає на спосіб мислення людей і фактично трохи впливає на їх витрати".

Акцент змістився на прогноз корпоративних доходів на 2023 рік із зростаючими побоюваннями щодо ймовірності рецесії.

Проте, ознаки економічної стійкості США мають побоювання, що ставки можуть залишатися на вищому рівні, хоча послаблення інфляційного тиску породило надії на поступове підвищення ставок.

Учасники фінансового ринку бачать 65-відсоткову можливість підвищення ставок на 25 базисних пунктів на лютневому засіданні ФРС, при цьому очікується, що ставки досягнуть піку на рівні 4,97% до середини 2023 року.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 73,55 пунктів, або 0,22%, до 33 147,25 пунктів; S&P 500 втратив 9,78 пунктів, або 0,25%, до 3839,50; а Nasdaq Composite впав на 11,61 пунктів, або 0,11%, до 10 466,48 пунктів.

Обсяг на біржах США становив 8,50 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,79 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що знижуються, на NYSE перевищувала кількість зростаючих у співвідношенні 1,50 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,03 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 не показав ні нових 52-тижневих максимумів, ні нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 85 нових максимумів та 134 нових мінімуму.