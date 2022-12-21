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Золото злетіло понад 1800 доларів, оскільки долар падав через зміну політики Банку Японії

07:55 21.12.2022 |

Фінанси

 

Ціни на золото досягли тижневого максимуму в середу, зафіксувавши сильне зростання на тлі учорашнього різкого падіння долара щодо кошика валют, хоча перспективи жовтого металу залишалися невизначеними на тлі зростання відсоткових ставок та побоювань рецесії.

Ціни на метали зросли майже на 2% у вівторок після того, як стрибок японської єни вдарив по долару і посилив побоювання щодо підвищення процентних ставок. Це було викликано тим, що Банк Японії несподівано змінив свою надм'яку грошово-кредитну політику вперше за майже десятиліття.

Банк Японії збільшив діапазон, у якому дозволено коливатися дохідності еталонних японських державних облігацій, сигналізуючи у тому, що може посилити політику наступного року.

Цей крок слідує за яструбиними сигналами від кількох інших центральних банків розвинених країн і вказує на те, що глобальні відсоткові ставки, ймовірно, зростатимуть у 2023 році. Хоча такий сценарій не обіцяє нічого хорошого для нерентабельних активів, таких як золото, перспектива подальшого економічного спаду також підвищила привабливість жовтого металу як притулку.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1819,67 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,2% до 1828,55 долара за унцію до 20:11 за східним часом (1:11 за Грінвічем). Обидва інструменти зросли майже на 2% у вівторок і торгувалися на тижневому максимумі.

М'якіші, ніж очікувалося, дані щодо ринку житла в США також посилили побоювання з приводу рецесії в 2023 році - сценарію, який може принести користь золоту, на тлі деяких припущень про те, що Федеральна резервна система близька до завершення циклу підвищення процентних ставок.

Це призвело до того, що долар втратив частину свого прибутку цього року. Долар зараз торгується близько шестимісячних мінімумів після того, як ФРС підвищила відсоткові ставки щодо відносно меншої величини на початку цього місяця.

Тим не менш, інвестори, як і раніше, не впевнені в тому, де відсоткові ставки в США досягнуть піку. Яструбові сигнали від інших великих центральних банків також породили невизначеність щодо грошово-кредитної політики у 2023 році.

Інші дорогоцінні метали виросли у вівторок і торгувалися стабільно у середу.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли на 0,3% до $3,8178 за фунт у середу після зростання на 0,7% на попередній сесії.

Але зростання цін на червоний метал стримувалося невизначеністю з приводу відновлення економічної діяльності в Китаї, найбільшому імпортері, який бореться з безпрецедентним сплеском інфекцій COVID-19.

Побоювання потенційної рецесії у 2023 році також чинили тиск на ціни на мідь на останніх сесіях з огляду на тісний зв'язок цього металу з економічним зростанням.
За матеріалами: Investing.com
Ключові теги: золото
 

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