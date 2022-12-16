Американські фондові індекси закрилися в четвер різким зниженням

При цьому кожен з основних індексів зазнав найбільшого денного відсоткового падіння за кілька тижнів, оскільки посилилися побоювання, що боротьба Федеральної резервної системи з інфляцією за допомогою агресивного підвищення процентних ставок може призвести до рецесії.

Центральний банк США підвищив ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) у середу, як і очікувалося, зменшивши розмір порівняно з послідовним підвищенням на 75 б.п. на попередніх чотирьох засіданнях, але голова ФРС Джером Пауелл попередив, що недавніх ознак інфляції недостатньо, щоб переконати ФРС у битві зі зростанням цін було виграно.

ФРС прогнозує подальше підвищення ставок до рівня вище 5% у 2023 році, рівня якого не було з часів різкого економічного спаду в 2007 році.

"Справа не тільки в тому, що вони зробили, але і в тому, що вони сказали, і, безумовно, схоже, що вони все ще стурбовані інфляцією, і це не буде кінцем підвищення ставок", - сказала Мелісса Браун, глобальний керівник відділу прикладних досліджень в Контіго в Нью-Йорку.

«Насправді важко зрозуміти, що змінить ситуацію, допоки ми не почнемо отримувати більше даних - це можуть бути доходи, це можуть бути такі дані щодо інфляції чи заява ФРС наступного року. Хороша новина у тому, що це майже наступний рік. "

На додаток до побоювань щодо глобальної рецесії, Банк Англії та Європейський центральний банк у четвер також вказали на тривалий цикл зростання. Більшість великих центральних банків дотримуються стратегії підвищення ставок у спробі приборкати інфляцію.

Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 764,13 пунктів, або 2,25%, до 33 202,22 пунктів; S&P 500 втратив 99,57 пунктів, або 2,49%, до 3895,75 пунктів; а Nasdaq Composite впав на 360,36 пунктів, або 3,23%, до 10 810,53 пунктів.

Падіння ознаменувало найбільше одноденне процентне падіння для S&P та Nasdaq з 2 листопада та найбільше для Dow з 13 вересня. Кожен із них закрився на найнижчому рівні з 9 листопада.

Акції зросли після того, як у середині жовтня досягли річного мінімуму, оскільки ознаки уповільнення інфляції викликали оптимізм щодо того, що закінчення шляху підвищення ставки ФРС може бути на горизонті. Але в грудні ралі зійшло нанівець, оскільки інвестори вважають, що змішані економічні дані та рішучі дії ФРС збільшили шанси на рецесію.

Учасники грошового ринку очікують як мінімум на два підвищення ставок на 25 базисних пунктів наступного року, а вартість запозичень досягне піку приблизно на рівні 4,9% до середини року, а потім впаде приблизно до 4,4% до кінця 2023 року.

Інвестори також оцінили економічні дані в четвер, які показали різкіше, ніж очікувалося, зниження роздрібних продажів у листопаді і кількість американців, які подали заявки на допомогу по безробіттю, скоротилося минулого тижня, що вказує на напруженість на ринку праці. Ринок праці повинен буде ослабнути, щоб допомогти зменшити інфляцію.

Усі 11 основних секторів S&P 500 були у мінусі, а акції комунікаційних та технологічних компаній упали майже на 4% як найгірші показники за сесію.

Акції Netflix Inc впали на 8,63% після того, як ЗМІ повідомили, що компанія дозволить своїм рекламодавцям повернути свої гроші після невиконання цільових показників щодо кількості переглядів.

Акції Nvidia Corp впали на 4,09% після того, як HSBC Global Research розпочав охоплення акцій виробника мікросхем із рейтингом «зниження».

Обсяг на біржах США становив 12,15 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,63 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що падали, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 4,36 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,81 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав два нових 52-тижневих максимуми та сім нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 66 нових максимумів та 334 нових мінімуму.