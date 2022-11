Американські індекси різко впали через втрати Apple та занепокоєння щодо Китаю

Американські акції різко впали в понеділок після того, як протести у великих китайських містах проти жорсткої політики щодо COVID-19 викликали побоювання щодо економічного зростання, тоді як акції Apple Inc впали через побоювання з приводу удару з виробництва iPhone.

Акції технологічного гіганта з Купертіно, штат Каліфорнія, втратили 2,6% і сильно вплинули на еталонний індекс S&P 500, оскільки хвилювання робітників на найбільшому у світі заводі iPhone у Китаї посилили побоювання серйознішого удару по і без того обмеженому виробництву телефонів вищого класу.

Рідкісні акції протесту у великих містах Китаю минулими вихідними проти суворих антиковідних обмежень у країні посилюють побоювання щодо зростання другої за величиною економіки світу.

«Ці протести є лише свідченням того, що це своєрідна мішень, що рухається, і чи буде Китай продовжувати спроби дійсно стримувати поширення COVID?» сказав Том Хейнлін, національний інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management у Міннеаполісі.

«Або у них буде більше підходу «жити з COVID», який ми бачили у Сполучених Штатах та інших країнах?»

"Ми вважаємо, що COVID-19 і політика Китаю є однією з ключових змінних на 2023 рік, яка вплине на ціни акцій та інвесторів", - сказав Хайнлінь.

Усі 11 галузевих індексів S&P 500 знизилися, на чолі з нерухомістю, на 2,81% та енергоносіями на 2,74%.

Американські акції Pinduoduo Inc зросли на 12,6% після того, як китайська платформа електронної комерції перевершила оцінки виручки у третьому кварталі, чому сприяли обмеження, пов'язані з COVID у країні, які змусили споживачів робити покупки в Інтернеті. Акції інших китайських технологічних компаній у США також зросли: Baidu та Tencent Holdings додали понад 2% кожна.

S&P 500 знизився на 1,54% і завершив сесію на позначці 3963,95 пунктів.

Індекс Nasdaq Composite знизився на 1,58% до 11 049,50 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones впав на 1,45% до 33 849,46 пунктів.

За два торгові дні до кінця листопада S&P 500 готується до зростання на 2,4% за місяць.

Акції Amazon.com Inc зросли на 0,6% після того, як у галузевому звіті передбачалося, що витрати на Кіберпонеділок, найбільший день онлайн-покупок у США, зростуть до 11,6 млрд доларів.

Торгівля іншими великими акціями, що швидко ростуть, включаючи Microsoft Corp, Meta Platforms Inc, Nvidia Corp і Tesla Inc, була змішаною.

Biogen Inc впала після повідомлення про смерть під час клінічного дослідження експериментального препарату на лікування хвороби Альцгеймера.

Акції компаній, пов'язаних із криптовалютою та блокчейном, Coinbase Global Inc, Riot Blockchain Inc та Marathon Digital Holdings Inc впали приблизно на 4% після подання заяви про банкрутство кредитора BlockFi, що стало останньою жертвою після краху FTX на початку цього місяця. .

Цього тижня інвестори уважно стежитимуть за листопадовими даними про впевненість споживачів у США, які будуть опубліковані у вівторок; друга оцінка уряду щодо валового внутрішнього продукту за третій квартал, яка має бути опублікована у середу; та листопадові дані щодо заробітної плати у несільськогосподарському секторі мають бути подані у п'ятницю.

Акції, що падають, переважали над зростаючими в S&P 500 у співвідношенні 12,2 до 1.

S&P 500 показав 12 нових максимумів та два нових мінімуми; Nasdaq зафіксував 93 нових максимуми та 174 нових мінімуму.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 9,3 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,3 млрд акцій за попередні 20 сесій.