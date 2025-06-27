ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.06.25

NVIDIA представила мобільну RTX 5050. Всупереч побоюванням та чуткам, відеокарта все ж отримала пам'ять GDDR7, а не GDDR6. GeForce RTX 5050 для ноутбуків базується на чипі GB207 з 2560 ядрами CUDA. Порівняно з мобільною RTX 5060 (3328 ядер) це на 30% менше.