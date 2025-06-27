Вклади українців у банках за місяць зросли на понад 12 мільярдів

Станом на 1 червні 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (також і фізичних осіб-підприємців) в українських банках склала 1,44 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Зазначається, що у травні загальний приріст вкладів українців склав 12,6 млрд грн. При цьому їх реальне зростання, тобто без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів, становило 13 млрд грн при від'ємній валютній переоцінці 0,4 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 червня 2025 року вклади у національній валюті становлять 933 млрд грн (+14,8 млрд грн за травень), вклади в іноземній валюті - 507,8 млрд грн (-2,2 млрд грн).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня становила 3,2%, а в структурі суми вкладів - 11,1%. Сума їх вкладів склала майже 160,2 млрд грн.

Найбільше українців - 57,13% - мають вклади від 10 грн до 200 тис. грн. Водночас у структурі загального обсягу вкладів їхня частка становить 27,95%.

Понад половина всіх коштів (50,38%) сконцентрована за рахунок вкладів понад 600 тис. грн. Вони перебувають на руках лише 0,56% українців.

У Фонді гарантування нагадали, що з квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 квітня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банк.