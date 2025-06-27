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Ціни на золото досягли 4-тижневого мінімуму на тлі перемир'я між Ізраїлем і Іраном і зростання інфляції в єврозоні
08:57 27.06.2025 |
Ціни на золото впали до майже чотиритижневого мінімуму на торгах в Азії в п'ятницю, оскільки стабільне перемир'я між Ізраїлем і Іраном послабило попит на активи-прихистки, в той час як інвестори очікують на ключовий для ФРС показник інфляції, який дасть підказки щодо майбутніх процентних ставок.
О 07:15 EET cпотове золото знизилося на 1% до $3 293,79 за унцію, найнижчого рівня з 2 червня. Серпневі ф'ючерси на золото впали на 1,2% до $3 306,70 за унцію.
Цього тижня ціна на золото знизилась більш ніж на 2%, що стало другою поспіль щотижневою втратою. Він впав майже на 6% від свого рекордно високого рівня, досягнутого наприкінці квітня.
Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, досягнуте за посередництва президента США Дональда Трампа, схоже, протримається до четверга, зменшуючи геополітичні ризики на Близькому Сході і стримуючи привабливість золота.
Увага інвесторів змістилася до публікації індексу цін на особисті споживчі витрати за травень, який є основним показником інфляції, що використовується Федеральною резервною системою США.
Ринки очікують стабільного зростання на 0,1% щомісяця як основного, так і базового показника індексу цін на споживчі товари. У річному вимірі показник зросте на 2,3%, тоді як базовий індекс споживчих цін зросте на 2,6%, що перевищить минулорічні показники.
Це сталося після того, як цього тижня голова ФРС Джером Пауелл виступив перед Конгресом, де висловив застереження щодо занадто швидкого зниження процентних ставок і попередив, що інфляція, спричинена митами, може виявитися більш тривалою, ніж очікувалося спочатку.
Трамп різко розкритикував Пауелла і заявив, що розглядає кандидатури «трьох-чотирьох осіб» на його заміну. У повідомленні Wall Street Journal йдеться про те, що Трамп може назвати ім'я кандидата на заміну Пауелла вже у вересні.
Індекс долара США виріс на 0,1% в азіатські години, але залишився біля трирічного мінімуму.
Сильніший долар робить сировину дорожчою для іноземних покупців, тим самим знижуючи попит на неї.
Ф'ючерси на платину в п'ятницю впали на 1,3% до 1392,00 доларів за унцію, відступивши від більш ніж десятирічного максимуму. Незважаючи на зниження, за місяць метал виріс на 32%.
Ф'ючерси на срібло впали на 0,6% до $36,375 за унцію.
Тим часом ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів знизилися на 0,2% до $9 891,15 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь в США трохи зросли до $5,06 за фунт.
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