Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, дорожчає до єни

Долар США слабко дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,09%, ширший WSJ Dollar Index стабільний.

Увагу трейдерів у п'ятницю спрямовано на травневі дані про доходи і витрати американців, що включають ключовий показник інфляції (індекс PCE Core), який відстежує Федеральна резервна система (ФРС).

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення темпів зростання PCE Core у травні до 2,6% у річному вираженні з квітневих 2,5%.

Опублікована напередодні статистика показала більш різке, ніж передбачалося раніше, зниження ВВП США в першому кварталі - на 0,5% у перерахунку на річні темпи. Падіння ВВП свідчить на користь пом'якшення політики Федрезерву, зазначають експерти.

Напередодні DXY впав до мінімуму з лютого 2022 року на інформації ЗМІ про те, що американський президент Дональд Трамп може назвати ім'я наступного керівника ФРС завчасно.

Трамп думає про те, щоб оголосити наступника Пауелла, термін служби якого на посаді глави ФРС спливає в травні 2026 року, вже у вересні-жовтні або навіть влітку поточного року, повідомила The Wall Street Journal. Це досить рано, оскільки зазвичай ім'я наступного глави Федрезерву називають за три-чотири місяці до завершення терміну служби попереднього.

Передчасне оголошення надасть змогу обраному кандидату впливати на прогнози інвесторів щодо майбутніх змін базової відсоткової ставки і послабить нинішній "яструбиний" настрій ФРС, зазначає газета.

Газета Financial Times повідомила пізніше в четвер із посиланням на Білий дім, що ухвалення рішення щодо кандидатури наступного глави американського ЦБ найближчим часом не планується. Проте очікування трейдерів, що ФРС може опустити ставку раніше, ніж передбачалося раніше, посилюються.

Пара євро/долар на 14:55 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,1714 порівняно з $1,1704 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3734 проти $1,3728 за підсумками торгів у четвер.

Курс долара в парі з єною піднявся до 144,61 єни з 144,4 єни напередодні. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1717 юаня порівняно з 7,1639 юаня на закриття попередньої сесії.