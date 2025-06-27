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Європейські фондові індекси підвищуються в п'ятницю
12:50 27.06.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи підвищуються в п'ятницю.
Підтримку настроям на ринку надають сигнали Вашингтона про те, що крайній термін, встановлений для проведення торговельних переговорів з країнами, щодо імпорту з яких президент США Дональд Трамп у квітні ввів "взаємні" мита, не є жорстким і може бути перенесений. У квітні Трамп призупинив дію нових тарифів на 90 днів, які закінчуються 9 липня.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:17 к. ч. підвищився на 0,91% - до 542,36 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 додав 0,48%, німецький DAX - 0,78%, французький CAC 40 - 1,38%, італійський FTSE MIB - 0,1%, іспанський IBEX 35 - 0,67%.
Як показали опубліковані в п'ятницю попередні дані, споживчі ціни у Франції, гармонізовані зі стандартами Європейського союзу, в червні збільшилися на 0,8% у річному вираженні після зростання на 0,6% у травні. Аналітики, консенсус-прогноз яких наводить Trading Economics, очікували підвищення на 0,7%. Порівняно з попереднім місяцем ціни піднялися на 0,4% після зниження на 0,2% у травні.
В Іспанії зростання споживчих цін у червні становило 2,2% у річному і 0,6% у помісячному порівнянні. Аналітики прогнозували збільшення на 2% р/р і 0,6% м/м.
Споживчі витрати у Франції в травні зросли на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, сильніше за прогноз ринку в 0,1%. У квітні, за переглянутими даними, споживчі витрати підвищилися на 0,5%. Раніше повідомлялося про зростання на 0,3%.
Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в червні опустився до 94 пунктів із 94,8 пункту в травні. Аналітики в середньому очікували збільшення показника до 95,1 пункту.
Індекс довіри в промисловому секторі зменшився до мінус 12 пунктів з мінус 10,4 пункту в травні, у сфері роздрібної торгівлі - до мінус 7,5 пункту з мінус 7,2 пункту. Показник у сфері послуг збільшився до 2,9 пункту з 1,8 пункту. Індикатор споживчої довіри в червні опустився до мінус 15,3 пункту з мінус 15,1 пункту в травні.
Найбільше зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій шведського виробника кліматичних систем Munters Group (+6,5%). Суттєво дорожчають папери JD Sports Fashion, що володіє мережею магазинів спортивних товарів (на 6,3%), а також виробників спортивної продукції Puma і Adidas (на 4,7% і 3,8% відповідно).
На торгах у Лондоні активно нарощують капіталізацію компаній банківського сектора, зокрема Barclays - на 1,9%, Standard Chartered - на 1,5%, NatWest - на 1,3%,
У Франкфурті впевнено підвищуються в ціні акції автовиробників, зокрема Porsche AG - на 2,8%, Daimler Truck - на 2,4%, BMW AG - на 2,3%, Mercedes-Benz - на 1,4%.
У складі CAC 40 лідирують Schneider Electric (+5,1%), Legrand (+3,7%) і Kering (+3,6%), серед компонентів FTSE MIB - Prysmian (+2,8%), Ferrari (+2,1%) і Stellantis (+1,6%), в іспанському IBEX 35 - Indra Sistemas (+5,1%), Corporacion Acciona Energias Renovables (+2,8%) і Acciona (+2,1%).
Ринкова вартість постачальників оборонної продукції помітно знижується, зокрема Rheinmetall - на 3,7%, Leonardo - на 2,1%, Dassault Aviation - на 1,2%, BAE Systems - на 1,1%, Thales - на 1%.
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