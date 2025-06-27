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АНАЛІТИКА

Кредит Європа Банк змінив назву на Нексент Банк

Кредит Європа Банк (Київ) у рамках ребрендингу офіційно змінив назву на Нексент Банк.

"Ми офіційно змінили назву сьогодні, 27 червня, та заздалегідь інформували стейкхолдерів", - зазначив член правління банку Кирило Баглаєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У банку зазначили, що зміна назви є частиною стратегічного розвитку і відповідає ключовим цінностям установи - "розробленим навколо вас".

У Нексент Банку уточнили, що для клієнтів нічого не змінюється з операційної точки зору - усі дані, продукти та доступи залишаються без змін.

За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2025 року Нексент Банк посідав 52 місце за загальними активами серед 60 банків - 1,28 млрд грн, або 0,03% ринку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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