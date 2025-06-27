НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6095 грн/$1

Підтримку настроям на ринку надають сигнали Вашингтона про те, що крайній термін, встановлений для проведення торговельних переговорів з країнами, щодо імпорту з яких президент США Дональд Трамп у квітні ввів "взаємні" мита, не є жорстким і може бути перенесений.