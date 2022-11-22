Долар стабілізується, оскільки Китай посилює обмеження COVID

Долар стабілізувався у вівторок після зростання напередодні, оскільки інвестори кинулися у валюту-прихісток через побоювання з приводу спалахів COVID у Китаї, тоді як біткойн опинився під тиском через побоювання нового зараження через крах криптовалютної біржі FTX.

Євро зріс на 0,14% до 1,0258 долара після падіння на 0,8% у понеділок, фунт стерлінгів зріс на 0,19% до 1,1838 долара, частково компенсувавши падіння на 0,6%, а долар упав на 0 ,18% Після зростання на 1,2% на рівні 141,86 єни.

"Те, що відбувається в Китаї, займе центральне місце", - сказав Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної та сталої економіки в Commonwealth Bank of Australia.

«Схоже, що є деякі... жорсткі обмеження на пересування людей, і я думаю, що економічні наслідки будуть неминучими».

Пекін попередив у понеділок, що він зіткнувся з найсерйознішим випробуванням пандемії COVID-19, коли сплеск випадків захворювання спричинив нові обмежувальні заходи. Смерті від вірусу також зафіксовано у столиці вперше із травня.

Обмеження у Пекіні та інших місцях ще більше посилилися у вівторок, хоча валюти, схоже, вважали рухи попереднього дня достатніми.

Аналітики MUFG зазначили, що обережніші висловлювання представників ФРС також стали фактором, що вплинув на зниження курсу долара у вівторок.

Президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер заявила, що з наступного місяця центральний банк може перейти до менших кроків підвищення процентних ставок, а президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що реальний вплив підвищення процентних ставок, ймовірно, більший, ніж передбачає його короткострокова мета за ставкою .

Основним фактором, що визначає рух долара в останні місяці, були ринкові очікування того, наскільки агресивно Федеральна резервна система підвищуватиме ставки.

Цього місяця долар слабшає на фоні надій на те, що Сполучені Штати наближаються до завершення циклу підвищення процентної ставки, хоча агресивніші заяви політиків порушили цю тенденцію наприкінці минулого тижня, що також сприяло зростанню в понеділок.

Новий напад неприязні до ризику, пов'язаний з Китаєм, особливо позначився на валютах-антиподах, які часто використовуються як ліквідні замінники китайського юаня, при цьому австралійський долар упав майже на 1% у понеділок. У вівторок він відіграв деякі втрати, піднявшись на 0,24% до 0,6631 долара.

Долар упав на 0,5% на офшорному юані до 7,1412, додавши 0,7% за ніч.

У криптовалютах біткойн впав до нового дворічного мінімуму 15 479 доларів у понеділок, ставши ще однією жертвою стрімкого зростання долара, а також на тлі побоювань щодо здоров'я крипто-брокера Genesis.

Genesis заявила в понеділок, що не планує подавати заяву про банкрутство найближчим часом, хоча Bloomberg News з посиланням на джерела повідомив, що Genesis щосили намагається зібрати свіжі гроші для свого кредитного підрозділу, і попередив інвесторів, що йому, можливо, доведеться подати. заяву про банкрутство, якщо вона не знайде фінансування.

Кредитний підрозділ призупинив погашення минулого тижня, пославшись на наслідки краху FTX, який оголосив про банкрутство 11 листопада.