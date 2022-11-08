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Курс долара 8 листопада відіграв втрати до основних світових валют
13:17 08.11.2022 |
Долар стабілізувався у вівторок, оскільки частина імпульсу знизилася через ставки на відновлення роботи Китаю, які чинили тиск на валюту-прихісток, а також оскільки трейдери чекають проміжних виборів у США.
Остаточний результат може зайняти кілька днів, але прогнозується перемога республіканців, принаймні, у Палаті представників і, отже, ймовірний безвихідь у Конгресі.
Деякі аналітики кажуть, що результат може бути позитивним для облігацій та негативним для долара, якщо це призведе до зниження податково-бюджетного стимулювання.
«Якщо ми отримаємо тупиковий результат чи перемогу республіканців, буде не так просто отримати фіскальні стимули протягом наступного року, а це означає, що (голова Федеральної резервної системи Джером) Пауелл може дозволити собі відмовитися від прискорювача підвищення процентної ставки. - сказав Демієн Бой, головний макростратег Barrenjoey у Сіднеї.
Агресивні темпи підвищення ставок у США призвели до зростання прибутковості казначейських облігацій США і підштовхнули долар до багаторічних максимумів по відношенню до більшості основних аналогів, хоча зростають чутки про те, що ця тенденція добігає кінця.
Євро торкнувся 1,003 долара на азіатських торгах, найвищого рівня майже за два тижні, після чого впав до рівня 1 долар.
Фунт стерлінгів також упав, знизившись на 0,37% до 1,1473 долара, але поряд із дружнім до ризику австралійським доларом і такими валютами, як шведська крона, які часто змінюються відповідно до загального настрою ринку, фунт значно відійшов від своїх недавніх мінімумів. .
«Питання у тому, чи повертається цикл для долара США?» сказав Кеннет Брукс, старший стратег FX в Societe Generale.
"Основний висновок засідання FOMC минулого тижня полягає в тому, що долар не зміг повернутися до максимумів, незважаючи на переоцінку кінцевої ставки, тому, можливо, ми досягли точки виснаження в русі долара вгору".
"Тільки майбутнє і заднім числом може сказати нам напевно".
Комітет із встановлення ставок Федеральної резервної системи США минулого тижня підвищив ставки на 75 базисних пунктів, і голова Джером Пауелл зазначив, що підвищення буде продовжуватися, внаслідок чого ринки переглянуть очікування точки, в якій вони досягнуть свого піку.
Японська ієна досягла тижневого максимуму 146,35 за долар. Японські валютні резерви продемонстрували в жовтні друге за різкістю зниження за місяць за всю історію спостережень, оскільки влада витратила 6,35 трлн єн на інтервенції для підтримки єни.
Ще одним фактором, який чинив тиск на долар в останні дні, були припущення, що Китай може пом'якшити аспекти своєї динамічної політики нульового поширення COVID.
Сувора політика Китаю щодо вірусів включає блокування, карантин і ретельне тестування, і офіційні особи заявили на вихідних, що заходи «абсолютно правильні» і залишаться чинними. Але поступових коригувань було достатньо, щоб утримати трейдерів від розпачу.
У п'ятницю у юаня був найкращий день за два роки, і з того часу він утримував більшу частину цього зростання, але трохи знизився у вівторок, торгуючись на рівні 7,2612 за долар, оскільки нові спалахи COVID-19 підірвали частину оптимізму.
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