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АНАЛІТИКА

Американські фондові індекси різко зросли 24 жовтня в надії на ослаблення політики ФРС

07:34 25.10.2022 |

Фінанси

 

Американські фондові індекси зросли в понеділок, продовживши зростання минулого тижня, оскільки ознаки ослаблення економіки свідчили, що наслідки агресивної політики ФРС, спрямованої на охолодження економіки, тим самим стримуючи багаторічну інфляцію, починають укорінюватися.

Усі три основні фондові індекси США набрали обертів протягом першої сесії тижня, заповненого важливими корпоративними звітами та важливими економічними даними.

Звіт S&P Global показав зниження ділової активності цього місяця, даючи натяк на те, що шквал різких підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою дає бажаний ефект, і вселяє надію на те, що центральний банк може почати уповільнювати темпи зростання процентних ставок до цільової ставки ФРС.

"Це ознака того, що економіка сповільнюється, і те, що робить ФРС, працює", - сказав Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія. «Вони можуть досягти своєї мети, і ми можемо наблизитись до четвертої чверті підвищення ставок, якщо використати футбольну аналогію».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 417,06 пунктів, або 1,34%, до 31 499,62 пунктів, S&P 500 додав 44,59 пунктів, або 1,19%, до 3797,34 пунктів, а Nasdaq Composite додав , 90 пункту, або 0,86%, до 10 952,61 пункту.

Серед 11 основних секторів S&P 500 дев'ять закрилися зеленим кольором, при цьому охорона здоров'я отримала найбільший відсотковий приріст. Матеріали та нерухомість завершили сесію у мінусі.

Акції Tesla Inc впали на 1,5% після того, як виробник електромобілів знизив ціни на свої автомобілі Model 3 і Model Y на 9% у Китаї, сигналізуючи про зниження попиту на найбільшому у світі автомобільному ринку.

Акції китайських компаній, таких як Pinduoduo JD і Baidu Inc, що котируються в США, впали на 12-25% після того, як голова Сі Цзіньпін представив новий склад Постійного комітету Політбюро з лоялістами.

"Новини, що надходять з Китаю, змушують вас думати, що в нашому майбутньому Китай буде більш жорстким, якщо не ворожим", - додав Туз. «Але ще зарано говорити про те, як це розвиватиметься щодо того, куди ви інвестуватимете в майбутнє».

Цього тижня сезон звітності за третій квартал переходить у розпал. Наразі майже п'ята частина компаній із S&P 500 представила звіти. За даними Refinitiv, 74,7% з них дали результати, що перевершують консенсус.

Аналітики очікують зростання прибутку S&P 500 на 3,0% у порівнянні з 4,5% на початку місяця, за даними Refinitiv.

Результати багатьох великих технологічних і суміжних з ними компаній, ймовірно, домінуватимуть у розмовах про доходи цього тижня.

Microsoft Corp та Alphabet Inc йдуть у вівторок. У середу Apple Inc Meta Platforms Inc приєднуються до тарілки, а Amazon.com завершує FAANG у четвер.

Очікується, що цього тижня також будуть опубліковані звіти про доходи промислових компаній, що займаються прокатом, у тому числі United Parcel Service, Boeing Co, Ford Motor Co, 3M Co, General Motors Co, Chevron та Exxon Mobil.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,36 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,03 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 21 новий 52-тижневий максимум та 4 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 73 нових максимуми та 331 новий мінімум.

Обсяг на біржах США становив 11,80 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,56 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

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