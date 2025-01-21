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АНАЛІТИКА

В Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банків

 

Фонд держмайна та Фонд гарантування вкладів уклали меморандум про вдосконалення оцінювання активів неплатоспроможних банків.

Про це ФДМУ повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Команда Фонду держмайна та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали меморандум, який передбачає спільну роботу над розвитком і вдосконаленням оціночних процедур та оцінки активів неплатоспроможних банків, банків з тимчасовою адміністрацією і таких, що перебувають у процесі ліквідації», - йдеться в повідомленні.

Підписаний документ передбачає спільну роботу команд фондів у сфері оцінки активів неплатоспроможних банків, банків з тимчасовою адміністрацією та таких, що знаходяться в процесі ліквідації відповідно до їх повноважень та компетенції; доопрацювання методики незалежної оцінки активів зазначених банків; визначення методичних засад для розробки та впровадження автоматизованого модуля оціночних процедур для потреб ФГВФО.

Наголошується, що буде створено робочу групу щодо вирішення питань про визначення методичних засад для розробки та впровадження автоматизованого модуля оціночних процедур. Крім того, до процесу будуть залучені міжнародні експерти.

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за 2024 рік на аукціонах реалізував активи банків, що ліквідуються, на загальну суму майже 1,4 млрд грн.
 

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