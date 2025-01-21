Оновлена Стратегія НБУ поповнилася 11 новими індикаторами

Національний банк України (НБУ) вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну актуалізував інституційну стратегію, внаслідок чого вона поповнилася 11 новими індикаторами, ще шість чинних було уточнено, ідеться в пресрелізі регулятора в понеділок.

"У результаті оновлення до Стратегії НБУ додалося 11 нових індикаторів і уточнено шість чинних. Дорожня карта заходів оновленого документа доповнилася 17 новими за своєю суттю заходами, ще 45 заходів було уточнено або трансформовано відповідно до сьогоднішніх викликів", - ідеться в ньому.

Зокрема, у рамках першої стратегічної мети "Стійка гривня" Нацбанк запланував досягнення більш амбітних цілей щодо цінової стабільності, інфляційних очікувань та курсової стійкості, при цьому їхню суть у релізі не уточнено.

Перелік пріоритетних завдань регулятора в рамках мети №2 "Фінансова стабільність" розширився новими заходами, спрямованими на: поліпшення безперервної діяльності фінсектору, удосконалення вимог до системи управління ризиками в банках, виявлення та реагування на зв'язки з Росією в структурах власності учасників ринку, створення реєстрів дропів і міскодингу, забезпечення протидії наявним і новим схемам, а також забезпечення стійкості критичної інфраструктури фінсектору.

У зв'язку з поглибленням євроінтеграційного напряму регулятор оновив назву третьої стратегічної мети - "Фінансова система працює на відновлення країни та інтегрується в ЄС". Відтепер перелік ініціатив для її досягнення додатково фокусуватиметься на інтеграції з ринком фінансових послуг Євросоюзу, розробленні та впровадженні Політики ESG для фінсектору, дотриманні вимог до системи корпоративного управління учасників ринку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Крім цього, в рамках третьої мети центробанк планує зосередитися на подальшому розвитку фінансової інклюзії з урахуванням потреб ветеранів війни, ініціативах із розвитку кредитування та фінансової грамотності населення і підприємців, а також відкритті переговорів про вступ України до ЄС за кластерами, які включають розділи під головуванням або за участю НБУ та оновлений відповідно до перебігу переговорного процесу Комплексний план Нацбанку з європейської інтеграції.

У рамках четвертої мети "Сучасні фінансові послуги" НБУ планує посилити контроль за кібер- та цифровою операційною стійкістю, а також інформаційною безпекою з огляду на норми законодавства ЄС щодо цифрової операційної стійкості фінсектору (DORA).

Також на виконання цієї мети запропоновано розширити периметр діяльності НБУ щодо запровадження регулювання та нагляду за віртуальними активами, конкретизувати заходи з розвитку грошового обігу, запровадити регулювання для застосування технології хмарних обчислень та надання хмарних послуг, а також запобігти використанню програмних рішень постачальників, пов'язаних з РФ.

Перелік кроків на виконання цілі №5 "Ефективний центральний банк" суттєво розширився заходами, спрямованими на безперебійне виконання функцій НБУ за будь-яких умов.

Зокрема, йдеться про розбудову систем безпеки та організацію виконання Нацбанком завдань як оператора критичної інфраструктури, побудову та розбудову Галузевого державного архіву НБУ, розробку та поетапне впровадження Політики ESG для регулятора, впорядкування процесу управління змінами в центробанку.

Ця мета включає також розвиток інноваційного потенціалу регулятора шляхом розроблення Стратегії цифрової трансформації НБУ, дослідження штучного інтелекту та запровадження його в робочі процеси, уточнення заходів, спрямованих на розвиток людського капіталу, зокрема щодо розвитку корпоративної культури, реінтеграції та адаптації ветеранів війни в Нацбанку.