Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Samsung працює над новим типом акумуляторів для своїх смартфонів

11:45 17.01.2025 |

Новини IT

 

Згідно з новим витоком, Samsung працює над новою технологією акумуляторів, яка може значно збільшити час автономної роботи майбутніх смартфонів Galaxy S26.

На відміну від китайських виробників, які використовують акумулятори з карбіду кремнію (SiC), Samsung, за чутками, вирішила застосувати метод штабелювання. Ця технологія дозволяє збільшити щільність енергії приблизно на 10% порівняно з традиційними літій-іонними акумуляторами.

Згідно зі звітом, Samsung SDI розробляє багатошарові акумулятори, які дадуть змогу встановити в Galaxy S26 Ultra батарею ємністю 5500 мАг, при цьому вона займе стільки ж місця, скільки й батарея ємністю 5000 мАг в Galaxy S24 Ultra. Це дозволить збільшити час автономної роботи пристрою без збільшення його розмірів.

Однак, через високу вартість виробництва, ця технологія, найімовірніше, буде застосовуватися тільки в преміальних моделях. Раніше чутки про застосування технології штабелювання вже з'являлися, але жоден з них не підтвердився. Наскільки підтвердиться ця інформація - час покаже.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1729
  0,0930
 0,22
EUR
 1
 43,3200
  0,2097
 0,48

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0870  0,04 0,10 42,8067  0,11 0,25
EUR 43,4259  0,01 0,03 44,2222  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1800  0,09 0,21 42,1950  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес