Samsung працює над новим типом акумуляторів для своїх смартфонів

Згідно з новим витоком, Samsung працює над новою технологією акумуляторів, яка може значно збільшити час автономної роботи майбутніх смартфонів Galaxy S26.

На відміну від китайських виробників, які використовують акумулятори з карбіду кремнію (SiC), Samsung, за чутками, вирішила застосувати метод штабелювання. Ця технологія дозволяє збільшити щільність енергії приблизно на 10% порівняно з традиційними літій-іонними акумуляторами.

Згідно зі звітом, Samsung SDI розробляє багатошарові акумулятори, які дадуть змогу встановити в Galaxy S26 Ultra батарею ємністю 5500 мАг, при цьому вона займе стільки ж місця, скільки й батарея ємністю 5000 мАг в Galaxy S24 Ultra. Це дозволить збільшити час автономної роботи пристрою без збільшення його розмірів.

Однак, через високу вартість виробництва, ця технологія, найімовірніше, буде застосовуватися тільки в преміальних моделях. Раніше чутки про застосування технології штабелювання вже з'являлися, але жоден з них не підтвердився. Наскільки підтвердиться ця інформація - час покаже.