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АНАЛІТИКА

Трамп оголосив про створення нової служби з торговельних мит

 

Президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові оголосив про плани створити службу зовнішніх доходів, яка регулюватиме мита на товари, які ввозяться в США.

"Замість того, щоб оподатковувати наших громадян, щоб збагатити інші країни, ми будемо встановлювати мита й оподатковувати іноземні держави, щоб збагатити наших громадян. З цією метою ми створюємо Службу зовнішніх доходів, яка регулюватиме тарифи, мита і доходи", - заявив Трамп.

За словами президента, це призведе до того, що "в казну США надійде величезна кількість грошей від іноземних держав".

Він також пообіцяв "значно" знизити ціни й активно боротися з інфляцією.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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