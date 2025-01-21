Трамп оголосив про створення нової служби з торговельних мит

Президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові оголосив про плани створити службу зовнішніх доходів, яка регулюватиме мита на товари, які ввозяться в США.

"Замість того, щоб оподатковувати наших громадян, щоб збагатити інші країни, ми будемо встановлювати мита й оподатковувати іноземні держави, щоб збагатити наших громадян. З цією метою ми створюємо Службу зовнішніх доходів, яка регулюватиме тарифи, мита і доходи", - заявив Трамп.

За словами президента, це призведе до того, що "в казну США надійде величезна кількість грошей від іноземних держав".

Він також пообіцяв "значно" знизити ціни й активно боротися з інфляцією.