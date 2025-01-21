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Трамп оголосив про створення нової служби з торговельних мит
23:32 20.01.2025 |
Президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові оголосив про плани створити службу зовнішніх доходів, яка регулюватиме мита на товари, які ввозяться в США.
"Замість того, щоб оподатковувати наших громадян, щоб збагатити інші країни, ми будемо встановлювати мита й оподатковувати іноземні держави, щоб збагатити наших громадян. З цією метою ми створюємо Службу зовнішніх доходів, яка регулюватиме тарифи, мита і доходи", - заявив Трамп.
За словами президента, це призведе до того, що "в казну США надійде величезна кількість грошей від іноземних держав".
Він також пообіцяв "значно" знизити ціни й активно боротися з інфляцією.
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