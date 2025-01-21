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Долар зазнав втрат, коли Трамп оголосив про можливість запровадження мит для Канади та Мексики
08:25 21.01.2025 |
Долар трохи відновився у вівторок після того, як президент США Дональд Трамп припустив, що Сполучені Штати можуть ввести мита проти Канади і Мексики в найближчому майбутньому, кинувши виклик припущенням, що його політика буде більш поступовою.
Трамп сказав журналістам, що його команда думає про мита в розмірі близько 25%, які можуть бути оголошені 1 лютого, але не запропонував ніякої іншої конкретики. Він також висунув ідею універсальних мит, але сказав, що Сполучені Штати ще не готові до цього.
Долар різко впав у понеділок після того, як перший день Трампа не містив жодних конкретних планів щодо мит, а чиновники дали зрозуміти, що будь-які нові податки будуть запроваджуватися «помірковано», що стало значним полегшенням для валют, залежних від торгівлі.
У наступному меморандумі з питань торгівлі відомствам лише доручалося дослідити та усунути постійний дефіцит торговельного балансу.
Мито у розмірі «25% виглядає високим для початку, і ринки швидко відреагували, особливо валютні», - сказав Шокі Оморі, головний глобальний стратег Mizuho Securities в Токіо.
«Я думаю, що учасники ринку думали, що Трамп почне з Китаю, скажімо, з 10-20% мит на товари, але поступово збільшуватиме їх».
Реакцією ринку стало різке падіння канадського долара і мексиканського песо. Долар піднявся на 0,6% до 1,4397 канадського долара і додав 0,9% до песо.
Індекс долара виріс на 0,2% до 108,210, втративши за ніч 1,2%, що стало найбільшою денною втратою з кінця 2023 року.
Курс євро знизився до 1,0389 долара з попереднього максимуму в 1,0434 долара. ЄС має значне позитивне торговельне сальдо зі Сполученими Штатами і розглядається як головна мішень для тарифів Трампа.
Розмовляючи з журналістами в понеділок, Трамп заявив, що виправить торговий дисбаланс або за допомогою мит, або за рахунок того, що Європа купуватиме більше американської нафти і газу.
«Перші кілька годин роботи адміністрації Трампа підкреслили, що політичне середовище знову буде динамічним, і ринки повинні готуватися до волатильності», - сказав Чару Чанана, головний інвестиційний стратег Saxo в Сінгапурі.
«Очевидно, що ринки святкували занадто рано, оскільки в інавгураційній промові Трампа не було жодної згадки про митні загрози».
Інавгураційна промова була зосереджена на надзвичайних ситуаціях в імміграції та енергетиці, а також на більш експансіоністській зовнішній політиці, включаючи обіцянку повернути Панамський канал.
Під час свого першого терміну перебування на посаді Трамп вже мав досвід оголошення неминучих планів щодо політичних пропозицій, в тому числі в галузі охорони здоров'я та інфраструктури, але нічого з цього не відбувалося.
Долар не зміг втримати відскок від японської ієни і впав на 0,5% до майже п'ятитижневого мінімуму в районі 154,78. Підтримку єні надали зростаючі очікування того, що Банк Японії підвищить ставки на своєму засіданні цієї п'ятниці.
Долар додав 0,2% до китайського юаня до 7,2847. У минулому Трамп погрожував Китаю митами до 60%, але в понеділок був нечітким щодо своїх планів.
Пізніше Пекін встановив сильнішу фіксацію юаня, що свідчить про те, що він все ще схильний не дозволяти валюті падати занадто швидко.
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