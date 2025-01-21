Ціни на золото зростають на попиті на прихісток, оскільки трейдери намагаються оцінити політику Трампа

Ціни на золото виросли на азіатських торгах у вівторок, оскільки долар різко ослаб протягом ночі, в той час як трейдери намагалися оцінити політику президента США Дональда Трампа після його інавгурації.

О 06:28 EET cпот-золото подорожчало на 0,3% до 2 727,39 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, зросли на 0,4% до 2 743,57 доларів за унцію.

Золототрейдери готуються до зростання волатильності, оскільки Трамп розпочинає свій другий термін, а його очікувані політичні заяви, як очікується, вплинуть на динаміку ринку.

Дорогоцінний метал, який традиційно вважається активом-прихістком, утримує ціну вище місячного піку.

Наразі ринкові настрої формуються під впливом взаємодії між потенційними змінами в політиці США та монетарною позицією Федеральної резервної системи (ФРС).

Трамп пообіцяв запровадити нові торгові мита на сусідні країни, а Китай - скоротити свій торговельний дефіцит. Це може надати долару нової сили, тим самим вплинувши на ціни на золото.

Індекс долара США впав більш ніж на 1% за ніч, але пізніше на азіатській сесії відновився, піднявшись на 0,3%.

Ослаблення долара зазвичай призводить до зростання цін на золото, оскільки це робить метал дешевшим для покупців, які використовують інші валюти.

Трейдери уважно стежать за кроками Трампа, щоб оцінити їх вплив на траєкторію золота.

Інші дорогоцінні метали у вівторок торгувалися різноспрямовано. Ф'ючерси на платину знизилися на 0,4% до 958,80 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,6% до 31,30 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь знизилися, оскільки очікувані мита в США, перспективи зміцнення долара і обережність інвесторів після інавгурації Трампа чинили тиск на червоний метал.

У періоди митної ескалації і торгової напруженості, наприклад, в середині 2018 року і середині 2019 року, ціни на мідь різко знижувалися, оскільки інвестори очікували скорочення попиту з боку Китаю, найбільшого в світі споживача міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів майже не змінилися і становили $9 255,50 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь впали на 0,6% до $4,2910 за фунт.