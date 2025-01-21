Ф'ючерси на акції США підскочили після вступу Трампа на посаду президента

Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли в понеділок увечері після того, як президент Дональд Трамп вступив на посаду і оголосив про низку указів, в той час як за тиждень очікується велика кількість корпоративних звітів.

Трамп знову зайняв Білий дім в понеділок, коли фондові ринки були закриті в зв'язку зі святкуванням Дня Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Ф'ючерси на S&P 500 виросли на 0,6% до 6 066,25 пунктів, а ф'ючерси на Nasdaq 100 - на 0,6% до 21 729,75 пунктів до 18:58 за східним часом (23:58 за Гринвічем). Ф'ючерси на Dow Jones Futures також зросли на 0,6% до 43 943,0 пунктів.

20 січня відбулася інавгурація Трампа як 45-го президента США, що ознаменувала початок роботи нової адміністрації, яка пообіцяла значні політичні зміни.

У своїй інавгураційній промові Трамп підкреслив своє бачення відновлення американської величі, зосередившись на темах економічного відродження, національної безпеки та відходу від глобалізації на користь пріоритету внутрішніх інтересів.

Одразу після вступу на посаду президент Трамп почав видавати низку указів, які підкреслювали його передвиборчі обіцянки.

Його перші розпорядження були спрямовані на реалізацію амбітного порядку денного, спрямованого на розширення впливу США, обмеження імміграції, збільшення видобутку викопного палива та послаблення екологічних норм.

Трамп оголосив про заходи щодо посилення імміграційного контролю, включаючи директиви, які заклали основу для будівництва стіни вздовж американо-мексиканського кордону і посилення депортаційних заходів.

Раннє використання Трампом указів свідчить про його прагнення змінити статус-кво і реалізувати своє бачення «Америка понад усе». Його перший день на посаді був мікрокосмом того, що мало статися.

Аналітики вважають, що спочатку інвестори займуть вичікувальну позицію, оцінюючи потенційні наслідки політики нової адміністрації.

Цього тижня інвестори були готові аналізувати звіти про прибутки кількох найбільших американських корпорацій, намагаючись зрозуміти їхні фінансові результати та перспективи.

Сезон звітності розпочався у вівторок, коли Netflix Inc оприлюднює результати четвертого кварталу.

У середу GE Vernova LLC, енергетичний підрозділ General Electric, має оголосити про свої квартальні прибутки.

Цього тижня також вийдуть звіти про прибутки інших галузевих лідерів. Johnson & Johnson та Procter & Gamble Company планують оприлюднити свої результати в середу, надаючи інформацію про сектори охорони здоров'я та споживчих товарів, відповідно.

Пізніше цього тижня про свої прибутки повідомлять American Express Company та Verizon Communications Inc, що проллють світло на фінансові послуги та телекомунікаційну галузь.

У п'ятницю минулого тижня S&P 500 виріс на 1% до 5 996,66 пунктів, Dow Jones Industrial Average - на 0,8% до 43 487,83, а Nasdaq Composite підскочив на 1,5% до 19 630,20 пунктів.