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Договір ОСЦПВ, укладений з компанією, що покидала ринок, діє до кінця терміну, виплату здійснює МТСБУ
17:55 20.01.2025 |
Договір "автоцивілки" (ОСЦПВ), укладений з компанією, яка припинила членство в Моторному (транспортному) страховому бюро України (МТСБУ) через банкрутство, втрату ліцензії або ліквідацію, залишається чинним до закінчення терміну, зазначеного в полісі.
Як повідомляється на сайті Бюро, у разі настання страхового випадку за таким договором страхове відшкодування потерпілим виплачує МТСБУ.
"Якщо ви потрапили в ДТП, а винуватець має поліс ОСЦПВ ("автоцивілку") від страхової компанії, яка більше не є членом МТСБУ, необхідно звернутися безпосередньо до Бюро для отримання виплати. Подати документи можна онлайн на сайті МТСБУ", - наголошується в повідомленні.
МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 28 страхових компаній.
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