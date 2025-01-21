Акції в Азії коливаються на тлі змішаних сигналів щодо мит Трампа

У вівторок азійські акції продемонстрували змішану динаміку в умовах волатильної торгівлі після того, як президент США Дональд Трамп не ввів різкі мита проти Китаю в перший день свого перебування на посаді, як цього побоювалися, хоча він все ж підняв питання про можливість введення мит в майбутньому.

Ризикові активи продемонстрували підвищену волатильність, оскільки інвестори все ще залишалися в значній мірі стурбованими політикою Трампа. У свій перший день на посаді президент США підписав цілу низку указів, починаючи від указу про збільшення видобутку нафти в США і закінчуючи відтермінуванням заборони на соціальну мережу TikTok.

Ф'ючерси на американські фондові індекси були помірно позитивними на азіатських торгах, але також спостерігалася підвищена волатильність, оскільки Трамп виклав плани щодо введення мит на Китай, Мексику і Канаду.

Азійські акції слабко розпочали 2025 рік, хоча на останніх сесіях вони дещо зміцнилися завдяки надіям на те, що мита Трампа не будуть настільки суворими, як спочатку побоювалися. Невизначеність щодо мит залишалася в грі, утримуючи інвесторів на узбіччі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite дещо впали, в той час як гонконгський індекс Hang Seng додав 0,8%.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,6%, а сінгапурський Straits Times впав на 0,6%.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,3%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились негативно.

У перший день свого президентства Трамп не запровадив жодних торговельних мит проти Китаю, Мексики та Канади - трьох країн, які були об'єктом його гніву в останні місяці.

Але Трамп дав зрозуміти, що переоцінює американську торгівлю, зокрема, що він запровадить 25% мита на імпорт з Канади та Мексики.

Трамп також підписав указ, що закликає до торговельної політики «Америка понад усе», доручивши федеральним органам розглянути недобросовісну торговельну практику інших країн, а також переглянути чинні торговельні угоди.

Накази Трампа підштовхнули ставки на те, що він все ще має намір запровадити вищі торгові мита проти великих економік, особливо Китаю. Це сталося навіть попри те, що минулого тижня Трамп провів позитивний діалог зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Підвищення торговельних мит може порушити світову торгівлю, а також спричинити відповідні заходи з боку великих економік, що призведе до відновлення глобальної торговельної війни між США та іншими великими економіками.

Але в Азії очікується, що Китай розблокує ще більше стимулів перед обличчям торговельної війни з США, що може прискорити місцеве зростання.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX мало змінилися у вівторок, а інвестори стали ще більш обережними по відношенню до країни напередодні засідання Банку Японії, яке відбудеться цього тижня.

Очікується, що Банк Японії потенційно підвищить процентні ставки на цьому тижні, особливо після того, як політики вказали на можливість такого кроку в своїх нещодавніх коментарях.

Хоча вищі ставки означають більший тиск на японські ринки, вони також відображають підвищену впевненість Банку Японії в японській економіці, що може зробити сектори, схильні до ризику на внутрішньому ринку, більш привабливими.

Але зміцнення єни на тлі нещодавніх спекуляцій щодо підвищення ставок, як очікується, чинитиме тиск на експортно-орієнтовані сектори.