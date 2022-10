Індекси Wall Street зросли 17 жовтня після результатів BofA та розвороту у Великій Британії

Американські акції розпочали торговий тиждень з ралі після того, як Великобританія змінила курс щодо економічного плану, тоді як Bank of America був останньою фінансовою компанією, яка опублікувала хороші квартальні результати, що підвищило оптимізм щодо сезону корпоративних звітів.

Великобританія призначила Джеремі Ханта міністром фінансів, і він негайно скасував багато фіскальних заходів прем'єр-міністра Ліз Трасс, які нервували ринки в останні тижні.

Акції Bank of America Corp зросли на 6,06%, оскільки чистий процентний дохід кредитора був підтриманий зростанням процентних ставок у кварталі, незважаючи на те, що він додав 378 мільйонів доларів у свої резерви на покриття збитків з позик, щоб підтримати ослаблення економіки.

Фінансовий партнер Bank of NY Mellon Corp також виграв від вищих відсоткових ставок, і його акції зросли на 5,08%.

Загалом вищі ставки збільшили відсоткові доходи кредиторів у третьому кварталі, що дало інвесторам надію на те, що поточний сезон звітності зможе подолати знижену планку очікувань. За даними Refinitiv, оцінка зростання прибутку за квартал становить 3% порівняно з 4,5% на початку місяця та 11,1% на 1 липня.

"На такому крихкому ринку, як цей, будь-які хороші новини можуть мати велике значення", - сказала Емілі Роланд, головний інвестиційний стратег John Hancock Investment Management в Бостоні.

«Настрій навколо того, що відбувається у Великій Британії, покращився, фінансові доходи підтримуються низкою факторів, вища чиста процентна маржа є одним з ключових елементів, вищі ставки підуть на користь банкам, тому доходи в третьому кварталі, можливо, виглядають трохи менш погано, чим боялися, я сказав би, можливо, не обов'язково краще, ніж боялися».

Індекс банків S&P 500 зріс на 3,48%, тоді як кожен із 11 основних секторів S&P 500 був вищим.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 550,99 пунктів, або 1,86%, до 30 185,82 пунктів, S&P 500 додав 94,88 пунктів, або 2,65%, до 3 677,95 пунктів, а Nasdaq Composite додав 354,41 пунктів, або 3,43%, до 10 675,80 пунктів.

Американські акції загрузли у ведмежому ринку після невдалого вересня, історично важкого місяця. Аналітики кажуть, що вищі оцінки акцій на початку традиційно сильнішого періоду для акцій також підтримали ралі у понеділок. Однак каменем спотикання може стати агресивне підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

«Прямо зараз ФРС володіє ринком, політика ФРС є ключовим двигуном, вони здійснюють найагресивніше підсилення у найкоротші терміни, які ми бачили в нашому поколінні, і важливо пам'ятати, що політика ФРС працює з відставанням, - сказав Роланд.

Дані з виробництва у регіоні Нью-Йорка виявилися слабшими, ніж очікувалося, що підлило масла у вогонь очікувань можливого розвороту ФРС на горизонті.

Акції Goldman Sachs, результати якого будуть опубліковані у вівторок, зросли на 2,24% після повідомлень про плани щодо об'єднання свого інвестиційно-банківського та торговельного бізнесу.

Акції великих компаній з великою капіталізацією, таких як Apple Inc, Meta Platforms Inc, Amazon.com та Tesla Inc, зросли, що допомогло підняти індекс зростання S&P 500 на 3,42%, що стало найбільшим денним відсотковим стрибком з 27 липня.

Tesla Inc, Netflix і Johnson & Johnson входять до числа компаній, які, як очікується, звітують про результати пізніше цього тижня.

Обсяг на біржах США становив 10,65 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,52 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 4,79 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,98 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів та 2 нових мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 83 нових максимуми та 146 нових мінімумів.