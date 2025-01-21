НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,1903 грн/$1

У 2024 році статки мільярдерів зросли на $2 трлн (близько $5,7 млрд на день), що втричі швидше, ніж попереднього року. Кількість мільярдерів зросла з 2565 до 2769 осіб, водночас рівень бідності у світі майже не змінився з 1990 року.