Фінансові новини
- |
- 21.01.25
- |
- 22:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,1903 грн/$1
12:51 21.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 21 січня 2025 року.
|Показник
|20.01.2025
|21.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.1429
|42.1903
|0.11
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 21 січня- 42,1551 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Указ Трампа про призупинення міжнародної допомоги не стосується України - РНБО
ТОП-НОВИНИ
|Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання минув рік
|У «Євросолідарності» спростували повідомлення про роботу Севморзаводу в окупованому Севастополі та готують позови
|Трамп: «Гадаю, Путін руйнує Росію, не укладаючи угоду»
|Трамп призупиняє допомогу США іноземним країнам на 90 днів для проведення перевірок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Українцям спростили зняття з обліку автомобілів та доставлення прав, техпаспортів та номерів
|Долар США дорожчає до євро, фунта та єни
|Мемкоїни $TRUMP та $MELANIA впали на 60% після інавгурації Дональда Трампа
|Європейські фондові ринки змінюються різноспрямовано
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 42,1903 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.01.25
|Ціни на золото зростають на попиті на прихісток, оскільки трейдери намагаються оцінити політику Трампа
Бізнес
|«Формується нова аристократія». Oxfam порахувала, з якою швидкістю багатіють мільярдери
|Instagram додає нові функції до Reels через блокування TikTok у США
|Дуров під час суду пообіцяв покращити модерацію Telegram
|В підписці Microsoft 365 Personal та Family зʼявляться ШІ функції за додаткові $3 на місяць
|Microsoft підвищує вартість Office 365 на 30-40% — вперше за 12 років (але додає штучний інтелект)
|ЄС розширив розслідування проти Маскового Х
|Сьомий запуск ракети Starship закінчився частковою невдачею