ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.01.25
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 21 січня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|17771.37
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|18098.24
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|20276.93
|724.57
|67478.11
|27003.01
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|29.11.24
|1806499.99
|677605.69
|870228.29
|142314.79
|19501.54
|686.84
|72894.99
|23267.84
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
|20.12.24
|1837079.43
|677605.69
|888192.41
|151071.13
|19736.95
|694.14
|77070.34
|21808.77
|23.12.24
|1836876.98
|677605.69
|887631.26
|152260.07
|19764.40
|694.14
|77316.25
|21403.17
|24.12.24
|1837309.08
|677605.69
|887855.72
|152379.61
|19788.81
|694.14
|77574.99
|21410.12
|25.12.24
|1837289.96
|677605.69
|887731.26
|152526.33
|19790.36
|694.14
|77630.65
|21311.53
|26.12.24
|1840858.84
|677605.69
|891260.59
|152486.27
|19772.64
|700.60
|77689.04
|21344.02
|27.12.24
|1840805.32
|677605.69
|891097.78
|152549.96
|19747.65
|700.60
|77759.97
|21343.67
|30.12.24
|1841258.31
|677605.69
|885755.30
|157799.77
|19837.83
|700.60
|78187.88
|21371.25
|31.12.24
|1861677.34
|677605.69
|885739.78
|178189.02
|19855.19
|700.60
|78468.71
|21118.44
|01.01.25
|1861468.52
|677605.69
|885624.05
|178072.04
|19845.00
|700.60
|78503.00
|21118.13
|02.01.25
|1861243.75
|677605.69
|885246.70
|178237.19
|19835.90
|700.60
|78501.27
|21116.41
|03.01.25
|1861261.03
|677605.69
|885071.83
|178246.55
|19834.29
|700.60
|78683.68
|21118.38
|06.01.25
|1861375.78
|677605.69
|884604.99
|178407.82
|19830.40
|700.60
|79107.37
|21119.91
|07.01.25
|1862116.52
|677605.69
|884748.66
|178589.24
|19858.32
|700.60
|79488.72
|21125.29
|08.01.25
|1862189.58
|677605.69
|883972.48
|178949.79
|19886.39
|700.60
|79720.28
|21354.35
|09.01.25
|1867483.33
|677605.69
|888658.28
|179157.60
|19947.05
|700.60
|80051.13
|21362.98
|10.01.25
|1867716.58
|677605.69
|888411.29
|179544.01
|19949.76
|700.60
|80373.01
|21132.22
|13.01.25
|1867732.03
|677605.69
|887978.00
|179679.30
|19931.61
|700.60
|80704.56
|21132.27
|14.01.25
|1867453.07
|677605.69
|887305.76
|179851.83
|19913.21
|700.60
|80887.42
|21088.56
|15.01.25
|1867511.54
|677605.69
|886268.38
|180384.58
|19961.31
|700.60
|81100.17
|21490.81
|16.01.25
|1856419.99
|677605.69
|882898.22
|168621.76
|19908.35
|412.87
|76261.97
|20611.12
|17.01.25
|1855994.07
|677605.69
|879980.69
|179609.28
|19960.17
|412.87
|77226.10
|21199.27
|20.01.25
|1855894.41
|677605.69
|878321.02
|18116.02
|19925.70
|412.87
|78294.26
|21218.86
|21.01.25
|1856078.06
|677605.69
|878149.10
|180240.64
|19933.89
|412.87
|78873.65
|20863.21
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ
на 21 січня - 42,1551 грн.