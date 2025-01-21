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Мемкоїни $TRUMP та $MELANIA впали на 60% після інавгурації Дональда Трампа
13:29 21.01.2025 |
Офіційні мемкоїни президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії впали на 60% після інавгурації 20 січня. Інвестори які ставили на зростання ціни отримали збитків майже на $70 млн, пише Сoindesk.
Інвестори сподівалися, що перші кроки Трампа на політичній арені будуть сприятливими для криптовалют, однак його початкові укази не торкнулися цієї галузі, що призвело до розчарування на ринку. До того ж запуск токенів $TRUMP та $MELANIA, які пов'язані з Трампом та його дружиною, викликав тривогу серед інвесторів і представників криптовалютної галузі через можливі конфлікти інтересів, оскільки більшість цих токенів належать компаніям, що мають зв'язки з бізнесом Трампа.
До речі, крім токенів $TRUMP та $MELANIA значного падіння зазнали й інші криптовалюти, зокрема Bitcoin. Після рекордної позначки у $109 071 він впав до $101 705.
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