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АНАЛІТИКА

Європейські фондові ринки змінюються різноспрямовано

12:54 21.01.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не показують єдиної динаміки на торгах у вівторок. Інвестори оцінюють зроблені напередодні заяви і перші укази нового президента США Дональда Трампа.

Об 11:45 EET індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 підвищився на 0,05% - до 524,13 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,12%, французький CAC 40 - 0,02%. Німецький DAX знизився на 0,16%, італійський FTSE MIB - на 0,44%, іспанський IBEX 35 - на 0,67%.

Рівень безробіття у Великій Британії у вересні-листопаді зріс до 4,4% з 4,3% у попередньому тримісячному періоді, повідомило Національне статистичне управління (ONS) Великої Британії. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав, що показник становитиме 4,3%, за даними Trading Economics.

Розмір середньої тижневої зарплати без урахування бонусів у вересні-листопаді підвищився на 5,6% у річному вираженні порівняно з 5,2% у попередні три місяці, показавши найсильніше зростання за пів року.

Продаж автомобілів у Європейському союзі в грудні 2024 року збільшився на 5,1%, йдеться в повідомленні Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA). Кількість нових легкових машин, зареєстрованих у країнах ЄС, становила 910,505 тис. порівняно з 866,72 тис. у грудні попереднього року. Продаж у Франції підвищився на 1,5%, в Іспанії - на 28,8%. В Італії реалізація знизилася на 4,9%, у Німеччині - на 7,1%.

Кількість проданих нових автомобілів у Європі загалом (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Велика Британія) минулого місяця зросла на 4,1% - до 1,091 млн. Зокрема у Великій Британії продаж скоротився на 0,2%.

Продаж групи Volkswagen (включно зі Skoda, Audi, Seat, Porsche та ін.) в ЄС у грудні збільшився на 5,9%, Renault - на 16,4%. Реалізація автомобілів Stellantis впала на 7,3%, Bayerische Motoren Werke AG - на 8,8%, Mercedes-Benz - на 5%.

На торгах у Франції акції Volkswagen знижуються на 1,1%, Bayerische Motoren Werke AG - на 1%, Mercedes-Benz - на 0,9%. На торгах у Мілані папери Stellantis дешевшають на 1,5%.

Французька Renault S.A. оголосила про призначення головним фінансовим директором Дункана Мінто, який з 2023 року обіймав посаду головного фінансового директора виробника спортивних автомобілів Alpine. Мінто розпочне виконання нових повноважень з 1 березня, змінивши Тьєррі П'єтона. Акції Renault додають 0,3% на торгах у Парижі.

Італійський страховик Assicurazioni Generali і французька Groupe BPCE попередньо домовилися про об'єднання інвестиційних операцій, ідеться в спільному пресрелізі двох компаній. Угода передбачає створення СП між Generali Investments Holding (GIH) і керуючою компанією Natixis Investment Managers (Natixis IM), що належить BPCE, в якому партнери володітимуть рівними частками.

Обсяг активів під управлінням об'єднаної інвесткомпанії становитиме 1,9 трлн євро. Вона, як очікується, буде лідером у сфері управління активами в Європі за обсягом виручки (4,1 млрд євро, ґрунтуючись на даних за 2023 рік). Сторони планують закрити угоду на початку 2026 року. Акції Generali знижуються на 1,3% на торгах у Мілані.

Найактивніше зростання в індексі Stoxx Europe 600 демонструють акції шведської Avanza Bank Holding AB (9,8%).

Найгірші результати - у данської енергетичної компанії Oersted A/S (-16,8%). Раніше компанія повідомила про проблеми із реалізацією проєкту Sunrise Wind біля узбережжя Нью-Йорка на тлі затримок поставок. Ці проблеми можуть призвести до збільшення витрат за проєктом, запуск якого було перенесено на друге півріччя 2027 року. Раніше очікувалося, що об'єкт почне працювати у 2026 році.

Компанія також зафіксувала знецінення активів на 4,3 млрд крон ($600 млн) через зростання вартості фінансування в США і на 3,5 млрд крон через переоцінку вартості оренди морського дна біля узбережжя штатів Нью-Джерсі, Меріленд і Делавер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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