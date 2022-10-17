Азіатські валюти зрозтають 17 жовтня на послабленні долара та падінні юаня на тлі відсутності COVID

Азіатські валюти трохи зросли в понеділок, відновивши деякі втрачені позиції з минулого тижня, оскільки долар відступив, хоча прихильність Китаю до збереження своєї суворої політики нульового рівня COVID вплинула на юань.

Китайська валюта впала на 0,1%, наблизившись до позначки 7,2 до долара після того, як президент Сі Цзіньпін заявив, що країна не планує згортати свою політику нульового COVID.

Ця політика, яка цього року викликала серію суворих обмежень, лежить в основі недавнього економічного спаду в Китаї.

Коментарі президента Китаю, зроблені під час 20-го Національного конгресу Комуністичної партії Китаю, також пролунали під час сплеску інфекцій у Шанхаї.

Але Сі Цзіньпін також пообіцяв додаткові заходи стимулювання, щоб допомогти підтримати економічне зростання протягом найближчих місяців, що дозволило обмежити втрати юаня. Офшорний юань зріс на 0,2%, але торгувався поблизу мінімумів, які останній раз спостерігалися під час фінансової кризи 2008 року.

Азіатські валюти загалом виграли від деякого ослаблення індексу долара, який у понеділок упав на 0,3%. Ф'ючерси на індекс долара також відступили такоюж мірою.

Проте очікування різкого підвищення відсоткових ставок у США зберігали негативні настрої у регіоні, при цьому ринки оцінювали майже 100-відсоткову ймовірність підвищення ФРС на 75 базисних пунктів у листопаді. Гарячі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США минулого тижня зміцнили долар і спровокували різке падіння більшості азіатських валют.

Японська єна, одна з валют, що найбільше постраждали від підсилення долара цього року, зросла на 0,1%. Але єна залишалася близькою до рівнів, які востаннє спостерігалися в 1990 році, оскільки розрив між місцевими відсотковими ставками та процентними ставками у США збільшився.

Південнокорейська вона зросла на 0,4%, чому сприяли дані, що показують, що країна продемонструвала стійке зростання експорту у вересні. Але показник, як і раніше, залишався на найслабшому рівні з листопада 2020 року, оскільки південнокорейські заводи продовжують боротися із зустрічним вітром через підвищення цін на сировину.

Уповільнення зростання в Китаї, найбільшого торгового партнера країни, також позначилося на економіці Південної Кореї цього року.

Зміцнення долара у поєднанні з ослабленням економічних тенденцій у Китаї та на інших регіональних ринках підірвало апетит до азіатських валют цього року, при цьому кілька одиниць досягли рекордно низького рівня по відношенню до долара США. Очікується, що ця тенденція збережеться найближчим часом, оскільки центральний банк США продовжує підвищувати відсоткові ставки.

З іншого боку британський фунт підскочив на 0,6% після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс частково згорнула спірний економічний план свого уряду. Тепер уряд підвищить корпоративні податки, щоб допомогти підтримати державні фінанси, що скорочуються.

Увага також зосереджена на тому, як торгуватиметься британський ринок облігацій після того, як Банк Англії у п'ятницю припинив підтримку боргових ринків. Урожайність свинок нині перебуває на рекордно високому рівні.