Американські індекси впали 6 жовтня. Існує ймовірність того, що ФРС з подальшим підвищенням ставок підштовхне економіку до рецесі

Основні індекси Уолл-Стріт закрилися в четвер зниженням, оскільки напередодні ретельно відстежуваних щомісячних даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані в п'ятницю, посилилися побоювання, що агресивна позиція Федеральної резервної системи за процентними ставками призведе до рецесії.

Ринки ненадовго заспокоїлися від даних, які показали, що щотижневі заявки на допомогу з безробіття зросли минулого тижня максимально за чотири місяці, що вселило надію на те, що ФРС зможе полегшити реалізацію з березня найшвидшого та найвищого стрибка ставок за останні десятиліття.

Фондовий ринок не поспішав визнавати послідовне повідомлення чиновників ФРС про те, що ставки підвищуватимуться довше, поки темпи інфляції явно не сповільняться.

Президент ФРБ Чикаго Чарльз Еванс був останнім, хто виклав прогноз центрального банку в четвер, заявивши, що політики очікують підвищення ставок на 125 базисних пунктів до кінця року, оскільки показники інфляції були такими, що розчаровують.

"Ринок повільно отримує повідомлення ФРС", - сказав Джейсон Прайд, головний інвестиційний директор з приватних активів у Glenmede у Філадельфії.

"Існує ймовірність того, що ФРС з подальшим підвищенням ставок підштовхне економіку до рецесії, щоб знизити інфляцію", - сказав Прайд. "Ми не думаємо, що ринки повністю вловили це".

Прайд вбачає помірну рецесію, але під час середньої рецесії доходи знижуються на 15%, що дозволяє припустити, що ринок може впасти ще більше. S&P 500 знизився на 22% порівняно з піковим значенням 3 січня.

Незважаючи на денне зниження, три основні індекси були готові показати тижневе зростання після різкого зростання у понеділок та вівторок.

Ринок праці залишається напруженим, навіть коли попит починає остигати на тлі вищих ставок. У п'ятницю звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі у вересні допоможе інвесторам оцінити, чи змінить ФРС свої плани агресивного підвищення ставок.

Грошові ринки оцінюють можливість майже 86% четвертого поспіль підвищення ставок на 75 базисних пунктів, коли політики зустрінуться 1-2 листопада.

Щоб було ясно, не всі передбачають жорстку посадку.

Дейв Секер, головний ринковий стратег Morningstar Inc. у США, сказав, що в найближчому майбутньому зростання залишиться млявим і, ймовірно, не почне прискорюватися до другої половини 2023 року, але він не бачить різкого спаду.

"Ми не прогнозуємо рецесію", - сказав Секера. «Ринки шукають ясності щодо того, коли, на їхню думку, економічна активність знову прискориться та зробить стійке піднесення.

"Вони також шукають вагомих доказів того, що інфляція дійсно почне знижуватися, повертаючись до цільового рівня ФРС в 2%", - сказав він.

Десять із 11 основних секторів S&P 500 впали, на чолі з падінням на 3,3% у сфері нерухомості. Інші індекси також впали, зокрема індекси напівпровідників, малих капіталів та транспортних компаній Dow. Акції зростання впали на 0,76%, а ціна впала на 1,18%.

Енергія була єдиним, хто виграв, піднявшись на 1,8%.

Ціни на нафту зросли, утримуючись на тритижневому максимумі після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники погодилися скоротити цільові показники видобутку на 2 мільйони барелів на добу, що стало найбільшим скороченням з 2020 року.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 346,93 пунктів, або 1,15%, до 29 926,94 пунктів, S&P 500 - на 38,76 пунктів, або 1,02%, до 3744,52 пунктів, а Nasdaq Composite - на 75,33 пунктів, або 0,68%, до 11 073,31 пунктів.

Акції Tesla Inc впали на 1,1%, оскільки Apollo Global Management Inc і Sixth Street Partners, які хотіли надати фінансування для операції Ілона Маска з Twitter на 44 мільярди доларів, більше не ведуть переговори з мільярдером.

Alphabet Inc закрилася практично без змін після запуску нових телефонів Google і перших смарт-годинників.

Обсяг на біржах США становив 10,57 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,67 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що знижуються, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 2,32 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,42 до 1 на користь падаючих.

S&P 500 зафіксував три нові 52-тижневі максимуми і 31 новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 46 нових максимумів та 118 нових мінімумів.