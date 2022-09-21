Американські фондові ринки закрилися 20 вересня зниженням

Напередодні засідання Федеральної резервної системи США, яке, як очікується, призведе до ще одного значного підвищення відсоткових ставок, надало нові докази впливу на корпоративну Америку інфляції, яку центральний банк США хоче приборкати.

Базовий індекс S&P 500 цього року впав на 19,1%, оскільки інвестори побоюються, що агресивні заходи посилення політики ФРС можуть призвести до рецесії в економіці США.

Третю сесію поспіль він закрився нижче 3900 пунктів - рівня, який технічні аналітики вважають сильною підтримкою для індексу - оскільки похмурий прогноз минулого тижня від компанії з доставки FedEx Corp був повторений, цього разу автовиробником Ford Motor Co.

Акції Ford впали на 12,3%, що стало найбільшим одноденним падінням з 2011 року, після того, як компанія відзначила більший, ніж очікувалося, удар інфляції в розмірі 1 мільярда доларів і перенесла постачання деяких автомобілів на четвертий квартал через нестачу запчастин.

Конкуруюча General Motors Co також втратила 5,6%.

"Ми бачили, як деякі лідери говорять про тиск, з яким вони стикаються, тому ми можемо побачити деяке скорочення маржі і деяке пом'якшення показників виручки в третьому кварталі", - сказав Грег Бутл, голова відділу стратегії з акцій та похідних фінансових інструментів США в BNP Paribas. .

Очікується, що центральний банк США підвищить ставки на 75 базисних пунктів втретє поспіль наприкінці свого засідання щодо політики у середу, при цьому ринки також оцінюють 17-відсоткову ймовірність підвищення на 100 базисних пунктів та прогнозують остаточну ставку на рівні 4,49% до березня 2023 року.

Увага також буде зосереджена на оновлених економічних прогнозах та точкових оцінках, які допоможуть зрозуміти, як політики розуміють кінцеву точку ставок та перспективи безробіття, інфляції та економічного зростання.

На додаток до цього звіт Міністерства торгівлі показав, що кількість дозволів на будівництво житла серед найбільш перспективних показників житла впала на 10% до 1,517 млн ​​одиниць, найнижчого рівня з червня 2020 року.

Базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла 3,56%, найвищого рівня з квітня 2011 року, тоді як крива прибутковості між дворічними і 10-річними облігаціями, що уважно спостерігається, ще більше інвертувалася.

Інверсія в цій частині кривої доходності розглядається як надійний індикатор того, що рецесія настане через один-два роки.

«Існує безліч факторів, які перешкоджають стійкому ралі. Важко забезпечити зростання (ставлення ціни до прибутку), поки ФРС посилює політику», - сказав Бутл із BNP.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 313,45 пунктів, або 1,01%, до 30 706,23 пунктів, S&P 500 - на 43,96 пунктів, або 1,13%, до 3 855,93 пунктів, а Nasdaq Composite - На 109,97 пункту, або 0,95%, до 11 425,05 пункту.

Усі 11 основних секторів S&P знизилися, при цьому чутливі до економіки сектори нерухомості та матеріалів упали найбільше, впавши на 2,6% та 1,9% відповідно.

Тим часом, ще однією ознакою занепокоєння щодо майбутніх корпоративних доходів, Nike Inc впала на 4,5% після того, як аналітики Barclays знизили рейтинг гіганта спортивного одягу до «рівної ваги» з «надлишкової ваги», пославшись на волатильність на китайському ринку -за тиску, пов'язаного із блокуваннями, пов'язаними з COVID. на початку вересня.

Папери іншого виробника одягу, Gap Inc, закрилися зі зниженням на 3,3%. У вівторок компанія оголосила про скорочення близько 500 корпоративних робочих місць, відкликавши свої річні прогнози наприкінці минулого місяця через надлишок запасів та слабких продажів.

Обсяг на біржах США становив 9,90 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,71 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 показав два нових 52-тижневих максимуми та 66 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 31 новий максимум та 408 нових мінімумів.