Акції США втрачали 19 серпня у міру зростання прибутковості облігацій США; індекси повідомляють про тижневі втрати

Акції США впали в п'ятницю внаслідок широкого розпродажу, викликаного мегакапіталізаціями, оскільки дохідність облігацій США зросла, при цьому S&P 500 показав збитки за тиждень після чотирьох тижнів зростання поспіль.

Amazon.com, Apple і Microsoft впали і найбільше гальмували S&P 500 та Nasdaq. Вищі ставки, зазвичай, негативні для технологічних підприємств і акцій зростання, оцінки яких переважно залежить від майбутніх грошових потоків.

Прибутковість казначейських облігацій США зросла, причому еталонна 10-річна облігація майже досягла 3% після того, як Німеччина повідомила про рекордно високе зростання щомісячних цін виробників.

Інвестори зважують, наскільки агресивним може бути Федеральний резерв, оскільки він піднімає відсоткові ставки для боротьби з інфляцією.

Президент Федеральної резервної системи Річмонда Томас Баркін заявив у п'ятницю, що у представників центрального банку США "ще багато часу", перш ніж їм потрібно буде вирішити, наскільки сильно підвищити відсоткову ставку, щоб схвалити на своїй політичній нараді 20-21 вересня.

"Зростання ставок по всьому світу і жорсткі заяви центральних банків використовуються як привід для зниження акцій у дуже невеликому обсязі на серпневій сесії п'ятниці", - сказав Пітер Кардильо, головний економіст з ринку Spartan Capital Securities в Нью-Йорку.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 292,3 пункту, або 0,86%, до 33 706,74 пунктів, S&P 500 - на 55,26 пунктів, або 1,29%, до 4 228,48 пунктів, а Nasdaq Composite - На 260,13 пункту, або 2,01%, до 12 705,22 пункту.

Усі три основні індекси зафіксували втрати за тиждень. S&P 500 упав приблизно на 1,2%, а Nasdaq впав на 2,6% у ході свого першого тижневого зниження після чотиритижневого зростання. Індекс Dow втратив близько 0,2% за тиждень.

Після найгіршого першого півріччя з 1970 року S&P 500 відскочив приблизно на 16% від мінімуму середини червня, чому сприяли сильніші, ніж очікувалося, корпоративні доходи та надії, що економіка зможе уникнути рецесії, навіть якщо ФРС підвищить ставки.

Щомісячне закінчення опціонів у п'ятницю також має призвести до сильніших короткострокових рухів фондового ринку в міру закінчення опціонних позицій, сказав Брент Кочуба, засновник компанії SpotGamma, що спеціалізується на фінансових аналітичних даних, що спеціалізується на опціонах.

Центральний банк США повинен продовжувати підвищувати вартість запозичень, щоб приборкати багаторічну інфляцію, заявили в четвер низка представників центрального банку США, незважаючи на те, що вони обговорювали, як швидко і як високо їх підняти.

ФРС підвищила базову процентну ставку овернайт на 225 базисних пунктів із березня, щоби боротися з інфляцією на рівні чотирьох десятиліть.

Наступного тижня увага може бути зосереджена на промові голови ФРС Джерома Пауелла про економічні перспективи на щорічній глобальній конференції центральних банків Джексон-Хоул, штат Вайомінг.

Акції Meme Bed Bath & Beyond Inc впали на 40,5% після того, як мільярдер-інвестор Райан Коен вийшов з труднощів рітейлера товарів для дому, продавши свою частку.

Банківський індекс S&P упав на 2,1% після нещодавнього зростання.

Акції Deere & Co трохи зросли, навіть після того, як компанія знизила свій прогноз прибутку на весь рік і заявила, що розпродала великі трактори, оскільки бореться із нестачею запчастин та високими витратами.

Обсяг на біржах США востаннє становив 10,01 млрд акцій в один із днів із найнижчим обсягом у році.

Число падаючих випусків на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 6,06 до 1; на Nasdaq співвідношення 3,59 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 зафіксував 1 новий 52-тижневий максимум та 29 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 43 нових максимуми та 93 нових мінімуму.