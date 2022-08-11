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Євробонди України подорожчали в середньому на 3,5% на новині про згоду їхніх власників на відстрочення виплат

13:31 11.08.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Котирування українських єврооблігацій, які потроху знижувалися в період переговорів України з їхніми власниками про відстрочення виплат і погашення на два роки та завмерли в очікуванні в останні два дні перед оголошенням рішення, після оголошення позитивного результату ввечері в середу відреагували на нього зростанням на 3,5%.

За інформацією Bloomberg, на кінець дня 10 серпня за облігації, які мали б погашатися вже 1 вересня 2022 року, давали 33,1% номіналу, 1 вересня 2023 року - 25,1% номіналу, а у лютому 2020 року - 21,4%.

Майже всі середньострокові папери з первісним погашенням до 2028 року тепер котируються по 20-20,8% річних, що на 0,8-1 процентний пункт краще за показник за день до оголошення рішення.

Найменше подорожчання показали найдовші єврооблігації з погашенням у 2029-2033 роках - лише на 0,1-0,3 п. п., до 19,4-18,4% від номіналу.

Облігації у євро з погашенням у 2026 році котирувалися на кінець минулого дня по 18,4%, у 2030 році - 17,1% річних, що відповідно на 0,3 п. п. та 0,5 п. п. вище за котирування днем раніше.

Курс ВВП-варантів, про згоду власників яких на відстрочення та зміни умов стало відомо ще 9 серпня, зріс у середу на 0,6 п. п. - до 27,2% умовної вартості.

Якщо ж порівняти котирування єврооблігацій після оголошення згоди на відстрочення з котируваннями, які були напередодні оголошення Україною 20 липня пропозиції про таке відстрочення, то в середньому вони зросли на 5,1%, або на 0,9 п. п.

Виняток становлять лише найкоротші папери, які мали погашатися 1 вересня цього року: вони подешевшали на 3,7%, або 1,3 п. п.

Мінфін України повідомив, що зміни за результатами пропозиції набудуть чинності, як очікується, вже 11 серпня. На думку експертів, українські єврооблігації з оновленими умовами - з урахуванням схваленого дворічного замороження виплат та нарахування відсотків на відсотки - можуть стати дещо складнішим інструментом для торгівлі, ніж звичайні єврооблігації, що може вплинути на їхню ліквідність та котирування.

Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними і терміни погашення на два роки, зберігши поточні ставки дохідності. Після закінчення цього терміну відсотки може бути виплачено одразу або капіталізовано.

Крім того, міжнародні партнери України у рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України про відстрочення виплат за її єврооблігаціями та зміни умов щодо ВВП-варантів.

Україна у середу повідомила про згоду власників єврооблігацій на запропоновані умови. За даними Мінфіну на його сайті, загалом на ринку перебувають в обігу 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та EUR2,25 млрд.

У термін до липня 2024 року підлягають погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму $3 млрд 17,59 млн: 1 вересня 2022 року - на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го - на $1 млрд 355,23 млн та 1 лютого 2024 року- на $750 млн.

Грубо виплати відсотків за ними та ще 10 випусками єврооблігацій за 24 місяці становитимуть за поточними ставками близько $3 млрд.

Крім того, пропозицію про відстрочення виплат і погашення на два роки схвалили і власники випущених під держгарантії єврооблігацій "Укравтодору" на $700 млн із погашенням у 2028 році та ставкою 6,25% та НЕК "Укренерго" на $825 млн із погашенням у 2026 році та ставкою 6,875%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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