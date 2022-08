Ралі на Уолл-стріт підняло Nasdaq на 20% з мінімуму через зниження побоювань інфляції

Уолл-стріт виросла в середу, піднявши Nasdaq більш ніж на 20% вище за свій червневий мінімум після того, як інфляція в США сповільнилася більше, ніж очікувалося, у липні і породила надії на те, що Федеральна резервна система стане менш агресивною щодо підвищення процентних. ставок.

Різке падіння вартості бензину допомогло індексу споживчих цін у США залишитися без змін минулого місяця після зростання на 1,3% у червні, повідомило міністерство праці. ІСЦ зріс на 8,5% менше, ніж очікувалося, за останні 12 місяців після зростання на 9,1% у червні.

Ралі сталося за першою помітною ознакою полегшення для американців, які спостерігали неухильне зростання інфляції. Зараз Nasdaq виріс на 20,8% після того, як досяг дна, але все ще має пройти свій попередній пік у листопаді, щоб підтвердити новий бичачий ринок.

В даний час трейдери ф'ючерсами на федеральні фонди оцінюють ймовірність того, що центральний банк США підвищить ставки на 75 базисних пунктів на вересневому засіданні становить лише 43,5%, порівняно з 68% до публікації даних. Підвищення на 50 базисних пунктів сприймається як ймовірність 56,5%.

«Для ринку зараз це свого роду сценарій Золотовласки, бо ринок праці тримається, а інфляція потенційно починає знижуватись. Ось як виглядатиме м'яка посадка», - сказав Шон Снайдер, голова відділу інвестиційної стратегії Citi. Управління капіталом США у Нью-Йорку.

За словами Снайдера, одного місяця уповільнення інфляції недостатньо для того, щоб ФРС подала сигнал "все ясно".

Ралі на Уолл-стріт було широкомасштабним: усі 11 секторів S&P 500 росли у морі зелені. Акції зростання зросли більше, ніж вартість, у той час як транспортні компанії Dow, малі капітали та напівпровідники також зросли.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 535,1 пункту, або 1,63%, до 33 309,51 пункту, тоді як S&P 500 додав 87,77 пункту, або 2,13%, до 4 210,24 пункту, а Nasdaq Composite додав 360,88 пунктів, або 2,89%, до 12 854,81 пунктів.

Це був найбільший одноденний приріст як для Nasdaq, так і для S&P 500 за два тижні та для Dow за три тижні. Це було найвище закриття S&P 500 з початку травня.

«(Інфляція на рівні) 8,5%, як і раніше, дуже висока, але є оптимізм, що, можливо, червень був піком», - сказав Ренді Фредерік, віце-президент з торгівлі та деривативів Charles Schwab.

За словами Фредеріка, дані щодо цін виробників за липень у четвер, а також дані щодо інфляції та зайнятості за серпень, які будуть опубліковані наступного місяця, можуть знову змінити курс ФРС.

ФРС підвищила облікову ставку на 225 базисних пунктів з березня, незважаючи на побоювання, що різке зростання вартості запозичень може призвести до рецесії економіки США.

Уповільнення інфляції було першим «позитивним» показником цінового тиску відколи ФРС почала посилювати політику, сказав президент ФРБ Чикаго Чарльз Еванс, навіть коли він дав зрозуміти, що, на його думку, ФРС має ще багато роботи.

Після важкого початку року еталонний індекс S&P 500 виріс майже на 15% порівняно з мінімумами середини червня, в основному через очікування, що ФРС буде менш яструбиною, ніж очікувалося, у своїх зусиллях щодо забезпечення м'якої посадки економіки, оскільки вона бореться за стримування . інфляція.

Але S&P 500 на 12% нижче свого історичного максимуму в січні, оскільки з того часу він перебуває на ведмежому ринку.

Індекс волатильності CBOE, індикатор побоювань Уолл-стріт, упав нижче за рівень 20,00 і закрився на більш ніж чотиримісячному мінімумі.

Акції швидкозростаючих та надкапіталізованих технологічних компаній, оцінка яких уразлива для підвищення прибутковості облігацій, зросли, оскільки прибутковість казначейських облігацій різко впала в усіх напрямках. Акції Apple Inc, Alphabet Inc, Amazon.com Inc та Microsoft Corp зросли більш ніж на 2% кожна.

Банки, чутливі до економіки, зросли на 2,7%, а акції Goldman Sachs Group Inc та Morgan Stanley зросли приблизно на 3% кожен.

"Банки показали низькі результати, і тепер на них надходять заявки", - сказав Томас Хейс, керуючий член Great Hill Capital LLC, додавши, що інвестори переслідують відстаючих, які не брали участь у ралі з червневих мінімумів.

Акції Tesla Inc зросли на 3,9% після того, як Ілон Маск продав акції виробника електромобілів на суму 6,9 млрд доларів, щоб профінансувати потенційну угоду з Twitter Inc, якщо він програє судовий позов з платформою соціальних мереж. Twitter додав 3,7%.

Акції Meta Platforms Inc підскочили на 5,8% після того, як материнська компанія Facebook заявила у вівторок, що залучила 10 мільярдів доларів під час свого першого в історії розміщення облігацій.

Обсяг на біржах США становив 11,33 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,98 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 5,69 до 1; на Nasdaq зі