Підсумки пропозиції України про відстрочення виплат по євробондах та ВВП-варрантам стануть відомими 10 серпня

Оголошення про результати зробленого Україною запиту згоди власникам її єврооблігацій про відстрочку виплат на два роки та власникам ВВП-варрантів про зміну їх умов планується на 10 серпня, зазначено в біржовому повідомленні.

Згідно з ним, щодо ВВП-варрантів їх власники мають визначитися з приводу голосування до вечора 5 серпня включно, а щодо єврооблігацій - до вечора 9 серпня.

В інформації про результати Україна оголосить які серії євробондів і в якому обсязі будуть включені до угоди (для позитивного рішення необхідна згода власників, щонайменше, 2/3 серій облігацій, що беруть участь у угоді, і, мінімум, половини кожної включеної до неї серії), виконано або скасовано перехресна умова про наявність згоди як щодо євробондів, так і щодо ВВП-варрантів.

У повідомленні щодо ВВП-варантів також йдеться, що учасники угоди отримають винагороду у розмірі 5% їх умовної вартості плюс нараховані на цю суму відсотки за ставкою 7,75% річних до дати її виплати 1 серпня 2024 року.

Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та строки погашення на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості. Після закінчення цього терміну відсотки можуть бути виплачені одразу або капіталізовані.

Щодо ВВП-варрантів запропоновано добровільно відкласти на 14 місяців виплати, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році 0,5% ВВП за 2023 рік, продовжити термін обігу цих інструментів на рік і одночасно дати право Укрині повністю або частково. викупити їх у 2024-2027 роках. З урахуванням продовження термін обігу ВВП-варрантів на рік останнім звітним роком стає 2039, а кінцевою датою - дата виплати, що припадає на 2041 рік.

Уряд пропонує, щоб виплата за ВВП-варранти, що припадає на 31 травня 2023 року і оцінюється приблизно в $100 млн, була відстрочена до 1 серпня 2024 року, а на її суму буде нараховано процентний дохід за ставкою 7,75% річних.

Крім того, міжнародні партнери України у рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відстрочки ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України від прострочення виплат щодо її єврооблігацій та зміни умов щодо ВВП-варрантів.

За даними Мінфіну на його сайті, всього на ринку звертаються 13 випусків єврооблігацій України загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та EUR2,25 млрд.

У строк до липня 2024 року підлягають погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму $3 млрд 17,59 млн: 1 вересня 2022 року - на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го - на $1 млрд 355,23 млн та 1 лютого 2024 року року - на $750 млн.

Грубо виплати відсотків за ними та ще 10 випусків єврооблігацій за два роки становитимуть за поточними ставками близько $3 млрд.

Після появи офіційної пропозиції 20 липня єврооблігації України навіть трохи подорожчали, за винятком найкоротших випусків, і зараз котируються по 18-19,3% від номіналу з погашенням у 2024-2033 рр., у 2023 році - по 22,8% та у 2024 - 33,4%.

Котирування ВВП-варрантів у середу зросли на 0,7 процентного пункту - до 23,7% від умовної вартості.