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Мінфін на аукціонах ОВДП 7 січня залучив до держбюджету 6 млрд грн

10:01 08.01.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Підсумки аукціонів державних облігацій.

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Номер аукціону1*2*
Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000233704

Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 07.01.2025 07.01.2025
Дата оплати за придбані облігації 08.01.2025 08.01.2025
Дата оплати відсотків 05.02.2025 16.04.2025
Дата оплати відсотків 06.08.2025 15.10.2025
Дата оплати відсотків 04.02.2026 15.04.2026
Дата оплати відсотків  14.10.2026
Дата оплати відсотків  14.04.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.45 80.85
Номінальний рівень дохідності, % 15.09 16.17
Термін обігу (днів) 392 826
Дата погашення 04.02.2026 14.04.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 525 258 000 45 211 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 525 258 000 45 211 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 14 884 918 000 14 703 816 000
Кількість поданих заявок, шт. 22 7
Кількість задоволених заявок, шт. 22 7
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.10 16.19
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 16.00
Встановлена дохідність, % 15.10 16.19
Середньозважена дохідність, % 15.07 16.15
Надходження до бюджету 558 693 349.10 46 882 388.72

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

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Номер аукціону3*4
Код випуску облігацій Дорозміщення

розміщення

 UA4000234140

Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 07.01.2025 07.01.2025
Дата оплати за придбані облігації 08.01.2025 08.01.2025
Дата оплати відсотків 07.05.2025 05.02.2025
Дата оплати відсотків 05.11.2025 06.08.2025
Дата оплати відсотків 06.05.2026 04.02.2026
Дата оплати відсотків 04.11.2026 05.08.2026
Дата оплати відсотків 05.05.2027 03.02.2027
Дата оплати відсотків 03.11.2027 04.08.2027
Дата оплати відсотків  02.02.2028
Дата оплати відсотків  02.08.2028
Дата оплати відсотків  31.01.2029
Розмір купонного платежу на одну облігацію 82.30 79.95
Номінальний рівень дохідності, % 16.46 15.99
Термін обігу (днів) 1 029 1 484
Дата погашення 03.11.2027 31.01.2029
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 43 089 000 47 731 297 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 43 089 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15 043 089 000 5 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 15 41
Кількість задоволених заявок, шт. 15 21
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.49 17.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.40 15.94
Встановлена дохідність, % 16.49 16.00
Середньозважена дохідність, % 16.44 15.99
Надходження до бюджету 44 301 240.38 5 336 629 100.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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