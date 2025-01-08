Мінфін на аукціонах ОВДП 7 січня залучив до держбюджету 6 млрд грн
Підсумки аукціонів державних облігацій. Отобразить таблицу
|Номер аукціону
|1*
|2*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000233704
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 07.01.2025
| 07.01.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 08.01.2025
| 08.01.2025
| Дата оплати відсотків
| 05.02.2025
| 16.04.2025
| Дата оплати відсотків
| 06.08.2025
| 15.10.2025
| Дата оплати відсотків
| 04.02.2026
| 15.04.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 14.10.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 14.04.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 75.45
| 80.85
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.09
| 16.17
|Термін обігу (днів)
| 392
| 826
| Дата погашення
| 04.02.2026
| 14.04.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 525 258 000
| 45 211 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 525 258 000
| 45 211 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 14 884 918 000
| 14 703 816 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 22
| 7
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 22
| 7
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.10
| 16.19
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.00
| 16.00
| Встановлена дохідність, %
| 15.10
| 16.19
| Середньозважена дохідність, %
| 15.07
| 16.15
|Надходження до бюджету
| 558 693 349.10
| 46 882 388.72
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій Отобразить таблицу
|Номер аукціону
|3*
|4
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
розміщення
UA4000234140
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 07.01.2025
| 07.01.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 08.01.2025
| 08.01.2025
| Дата оплати відсотків
| 07.05.2025
| 05.02.2025
| Дата оплати відсотків
| 05.11.2025
| 06.08.2025
| Дата оплати відсотків
| 06.05.2026
| 04.02.2026
| Дата оплати відсотків
| 04.11.2026
| 05.08.2026
| Дата оплати відсотків
| 05.05.2027
| 03.02.2027
| Дата оплати відсотків
| 03.11.2027
| 04.08.2027
| Дата оплати відсотків
|
| 02.02.2028
| Дата оплати відсотків
|
| 02.08.2028
| Дата оплати відсотків
|
| 31.01.2029
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 82.30
| 79.95
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.46
| 15.99
|Термін обігу (днів)
| 1 029
| 1 484
| Дата погашення
| 03.11.2027
| 31.01.2029
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 43 089 000
| 47 731 297 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 43 089 000
| 5 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 15 043 089 000
| 5 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 15
| 41
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 15
| 21
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.49
| 17.50
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.40
| 15.94
| Встановлена дохідність, %
| 16.49
| 16.00
| Середньозважена дохідність, %
| 16.44
| 15.99
|Надходження до бюджету
| 44 301 240.38
| 5 336 629 100.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України