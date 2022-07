Американській фондовй ринок 20 липня закрився на підйомі завдяки зростанню акцій технологічних компаній на оптимістичному прибутку

Американські фондові біржі закрилися зростанням у середу, коли технологічно важкий Nasdaq зафіксував приріст на 1,6% завдяки позитивним сигналам про прибутки з настороженим поглядом на інфляцію та подальше підвищення процентних ставок з боку ФРС.

Акції Netflix Inc зросли на 7,4% після того, як компанія передбачила, що повернеться до зростання кількості клієнтів у третьому кварталі, а у другому кварталі зафіксувала менше, ніж очікувалося, падіння передплатників на 1 мільйон.

Інші акції з високими темпами зростання збільшили зростання після прогнозу постачальника потокових послуг. Акції Apple Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp і Meta Platforms Inc зросли від 1% до 4,2%.

Виробник електромобілів Tesla Inc піднявся на 2% на розширених торгах після звіту про зростання квартального прибутку після дзвінка.

«Ціни на акції змінюються на американських гірках, наразі залежні від інфляції, процентних ставок і доходів», - сказав Террі Сендвен, головний стратег з капіталу U.S. Bank Wealth Management.

«Нам знадобиться ще одна серія звітних циклів, щоб підтвердити, чи справді інфляція стає під контроль».

Згідно з даними Refinitiv, аналітики очікують, що сукупний річний прибуток S&P 500 зросте на 5,9% у цьому звітному сезоні порівняно з 6,8% на початку кварталу.

Нестримна інфляція спочатку змусила ринки оцінити підвищення відсоткових ставок на 100 базисних пунктів на засіданні ФРС наступного тижня, поки деякі політики не заявили про підвищення на 75 базисних пунктів.

Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 47,79 пункту, або 0,15%, до 31874,84, S&P 500 підвищився на 23,21 пункту, або 0,59%, до 3959,9, а Nasdaq Composite додав 184,50 пункту, або 1,58%, до 11897,65.

Сім з 11 основних секторів індексу S&P 500 зросли, причому найбільше зросли споживчий сектор та інформаційні технології.

Торги залишалися нестабільними в незначних обсягах, індекс волатильності CBOE закрився на позначці 23,79 пункту (найнижчий рівень за майже три місяці).

Обсяг на біржах США склав 11,51 мільярда акцій у порівнянні з 11,43 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

«Історично низькі обсяги посилюють рух ринку, і навіть незважаючи на те, що цього року ми прибрали 10 або 15 трильйонів доларів із світових акцій, залишається багато надлишкової ліквідності. Таким чином, низький обсяг надлишкової ліквідності все ще може посилювати рухи», - Джон Лінч, головний інвестиційний директор сказав офіцер Comerica Wealth Management.

Baker Hughes Co впав на 8,3% як найбільша втрата S&P, оскільки постачальник нафтопромислових послуг повідомив про більший збиток у другому кварталі, тоді як його скоригований прибуток також не відповідає оцінкам.

На NYSE випуски, що зростають, перевищили кількість випусків, що падають, у співвідношенні 1,94 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,28 до 1 віддало перевагу тим, хто просувається.

S&P 500 зафіксував один новий 52-тижневий максимум і 29 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 29 нових максимумів і 38 нових мінімумів.