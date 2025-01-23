Фондові індекси Європи слабо коливаються перед виступом Трампа в Давосі

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи змінюються слабко і різноспрямовано в четвер, демонструючи коливання переважно в межах 0,25% від рівня закриття попередніх торгів.

Трейдери взяли перепочинок, але продовжують уважно стежити за змінами в політиці США і чекають виступу Дональда Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, пише Trading Economics.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 о, 11:37 EET знизився на 0,13% - до 527,37 пункту. Попередню сесію індекс завершив на максимумі з вересня.

Британський FTSE 100 знизився на 0,11%. Німецький DAX зріс на 0,12%, французький CAC 40 - на 0,06%, іспанський IBEX 35 - на 0,23%, FTSE MIB - на 0,01%.

У складі Stoxx Europe 600 лідирує виробник контрольно-вимірювального обладнання Spectris (+11,3%). Компанія повідомила, що її скоригований операційний прибуток за 2024 рік перевищить консенсус-прогноз аналітиків.

Папери виробника спортивного одягу Puma SE знижуються в ціні на 17,8%. У четвертому кварталі прибуток компанії до сплати відсотків і податків зріс на 109 млн євро, що гірше за серединний прогноз аналітиків на рівні 131 млн євро. Чистий прибуток становив 24 млн євро і також не виправдав очікувань.

Акції виробників напівпровідників ASML Holding знижуються в ціні на 3,8%, ASM International - на 2,9%. Папери STMicroelectronics зростають на 0,2%.

Капіталізація найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи в основному знижується, зокрема BP Plc - на 0,6%, Shell - на 0,5%, TotalEnergies - на 0,4%. Папери Equinor дорожчають на 0,9%.

У Німеччині найпомітніше зростають акції Fresenius Medical Care (+2,3%), Fresenius SE & Co. (+1,7%) і автовиробника Volkswagen AG (+1,3%). Найбільше зниження демонструють акції Porsche AG (-1,1%).