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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,9754 грн/$1
12:43 23.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 23 січня 2025 року.
|Показник
|22.01.2025
|23.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.0717
|41.9754
|-0.23
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 23 січня- 42,0325 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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