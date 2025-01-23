Фінансові новини
- |
- 23.01.25
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар тупцює на місці в очікуванні ясності щодо мит Трампа і центральних банків
08:10 23.01.2025 |
У четвер долар стабілізувався проти основних конкурентів, продовживши майже паралізований рух останніх двох днів до більш конкретних заяв президента США Дональда Трампа щодо мит.
Наступного тижня також очікується низка рішень центральних банків, причому Банк Японії, як очікується, підвищить процентні ставки за підсумками дводенного засідання в п'ятницю.
Рішення щодо процентних ставок Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку заплановані на середу та четвер наступного тижня, відповідно.
Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних конкурентів, включаючи євро та єну, залишився без змін на рівні 108,25, після дводенного зростання приблизно на 0,1%.
У понеділок він впав на 1,2%, що стало найкрутішим одноденним падінням з листопада 2023 року, оскільки перший день перебування Трампа на посаді приніс шквал указів, але жодного з них не стосувався мит.
Цього тижня Трамп запропонував ввести мита на рівні близько 25% на Канаду і Мексику і 10% на Китай з 1 лютого. Він також пообіцяв мита на європейський імпорт, не розкриваючи деталей.
«Президент Трамп поки що дотримується менш ворожого, ніж очікувалося, підходу до Китаю», на тлі загальної "м'якшої, ніж очікувалося, політики і тону щодо мит", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.
У той же час, «ми обережно ставимося до того, що настрої щодо ризиків залишаються крихкими і можуть швидко погіршитися, якщо президент Трамп займе більш агресивну позицію».
Китайський юань мало змінився на рівні 7,2812 за долар на офшорних торгах.
Японська єна виросла приблизно на 0,1% до 156,40, при цьому ринки оцінюють ймовірність підвищення на чверть пункту в п'ятницю в 95%.
Курс євро не змінився і склав $1,0411. Очікується, що ЄЦБ знизить ставки на чверть пункту наступного тижня.
Канадський долар утримався на рівні 1,4386 канадських доларів по відношенню до долара США. Банк Канади, швидше за все, знизить ставку на чверть пункту наступної середи.
Мексиканський песо майже не змінився і склав 20,47 по відношенню до американської валюти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Домбровскіс: У 2025 році Київ отримає від ЄС 35 млрд євро
|Будь-які миротворчі сили, розгорнуті в Україні, мають включати війська США - Зеленський
|Порошенко готовий внести заставу за генерала Галушкіна
|Держсекретар США: хочемо завершити війну в Україні так, щоб вона не почалася через 3-4 роки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Туалетний столик: як облаштувати ідеальний куточок для краси, зручності та гармонії у вашій спальні.
У РУБРИЦІ
|Акції в Азії: Японія зростає напередодні засідання Банку Японії, Китай відновлюється завдяки урядовій підтримці
|Долар тупцює на місці в очікуванні ясності щодо мит Трампа і центральних банків
|S&P 500 досяг рекордного максимуму завдяки результатам Netflix і інвестиційному плану в ШІ
|Банкіри очікують підвищення облікової ставки до 14-14,5% - опитування
|Долар США знижується до євро, зміцнюється до фунта та єни
|Кількість договорів «Зеленої картки» в Україні у 2024 р. скоротилася на 8,4% - МТСБУ
Бізнес
|Трамп не проти, щоб TikTok купив Маск або Еллісон
|OpenAI та SoftBank запускають Stargate — ініціативу зі створення дата-центрів нового покоління для ШІ
|Польський фонд розвитку вперше інвестує в Україну: профінансує експансію IT-фірми Euvic
|Українцям спростили зняття з обліку автомобілів та доставлення прав, техпаспортів та номерів
|Сем Альтман анонсував нову дуже швидку модель ШІ для ChatGPT
|Apple знову очолила список найдорожчих брендів у світі - Brand Finance
|Hyundai впровадить технологію HyperCasting для виробництва електромобілів наступного покоління