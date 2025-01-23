Долар тупцює на місці в очікуванні ясності щодо мит Трампа і центральних банків

У четвер долар стабілізувався проти основних конкурентів, продовживши майже паралізований рух останніх двох днів до більш конкретних заяв президента США Дональда Трампа щодо мит.

Наступного тижня також очікується низка рішень центральних банків, причому Банк Японії, як очікується, підвищить процентні ставки за підсумками дводенного засідання в п'ятницю.

Рішення щодо процентних ставок Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку заплановані на середу та четвер наступного тижня, відповідно.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних конкурентів, включаючи євро та єну, залишився без змін на рівні 108,25, після дводенного зростання приблизно на 0,1%.

У понеділок він впав на 1,2%, що стало найкрутішим одноденним падінням з листопада 2023 року, оскільки перший день перебування Трампа на посаді приніс шквал указів, але жодного з них не стосувався мит.

Цього тижня Трамп запропонував ввести мита на рівні близько 25% на Канаду і Мексику і 10% на Китай з 1 лютого. Він також пообіцяв мита на європейський імпорт, не розкриваючи деталей.

«Президент Трамп поки що дотримується менш ворожого, ніж очікувалося, підходу до Китаю», на тлі загальної "м'якшої, ніж очікувалося, політики і тону щодо мит", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

У той же час, «ми обережно ставимося до того, що настрої щодо ризиків залишаються крихкими і можуть швидко погіршитися, якщо президент Трамп займе більш агресивну позицію».

Китайський юань мало змінився на рівні 7,2812 за долар на офшорних торгах.

Японська єна виросла приблизно на 0,1% до 156,40, при цьому ринки оцінюють ймовірність підвищення на чверть пункту в п'ятницю в 95%.

Курс євро не змінився і склав $1,0411. Очікується, що ЄЦБ знизить ставки на чверть пункту наступного тижня.

Канадський долар утримався на рівні 1,4386 канадських доларів по відношенню до долара США. Банк Канади, швидше за все, знизить ставку на чверть пункту наступної середи.

Мексиканський песо майже не змінився і склав 20,47 по відношенню до американської валюти.