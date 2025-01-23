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Акції в Азії: Японія зростає напередодні засідання Банку Японії, Китай відновлюється завдяки урядовій підтримці
08:20 23.01.2025 |
Більшість азіатських акцій зросли в четвер, причому японські ринки дрейфували вгору перед засіданням Банку Японії, в той час як китайські акції відскочили після того, як уряд оголосив про більшу підтримку акцій.
Регіональні акції технологічних компаній почали фіксувати прибуток після сильного ралі в середу, яке було викликане в основному заявою президента США Дональда Трампа і компанії OpenAI про інвестиції в штучний інтелект у розмірі 500 мільярдів доларів США.
Ця заява в поєднанні з високими доходами стимулювала торгівлю на Волл-стріт, в результаті якої індекс S&P 500 ненадовго сягнув рекордних максимумів.
Але зараз американські акції, схоже, охолоджуються після ралі, а ф'ючерси на Волл-стріт падають на азійських торгах.
Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX виросли на 0,5% і 0,4% відповідно, додавши до сильного зростання попередньої сесії.
Основна увага була прикута до Банку Японії, який, як очікується, підвищить процентну ставку на 25 базисних пунктів за підсумками засідання в п'ятницю. Нещодавні ознаки стійкості японської економіки - на фоні стабільної інфляції та високих приватних витрат - призвели до того, що ринки в основному оцінили можливість підвищення ставки в січні.
Хоча підвищення ставок не обіцяє нічого хорошого для японських ринків, аналітики BofA стверджують, що підвищення ставок у січні вже закладено в ціни на ринках, і що Банк Японії навряд чи буде підвищувати процентні ставки принаймні до середини 2025 року після підвищення цього тижня.
Перед рішенням Банку Японії, в п'ятницю також будуть опубліковані дані по інфляції та індексу менеджерів із закупівель в Японії.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли в четвер на 1,2% і 0,7% відповідно, відігравши втрати попередньої сесії.
Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,3%.
Китайські акції впали в середу після того, як Трамп пригрозив запровадити 10% мита на китайський імпорт з 1 лютого. Хоча 10% набагато нижчі за 60% мита, якими Трамп погрожував раніше, вони все одно створюють перешкоди для китайських експортерів.
Але настрої щодо китайських ринків покращилися після того, як Пекін заявив, що заохочуватиме великі державні страхові компанії та комерційні страхові фонди збільшувати інвестиції в місцеві акції.
Цей крок провіщає більше державних грошей, що надходять на фондові ринки, і є останньою лінією підтримки Пекіном фондового ринку, що перебуває у скрутному становищі.
Очікується, що окрім підтримки акцій, цього року Китай також вживатиме додаткових заходів стимулювання, щоб компенсувати вплив торговельних мит США.
Південнокорейський індекс KOSPI показав найгірші результати в Азії в четвер, знизившись на 0,9%, оскільки акції важких технологічних компаній постраждали від хвилі фіксації прибутку.
Це було особливо помітно на прикладі SK Hynix Inc: виробник мікросхем пам'яті впав більш ніж на 3%, навіть незважаючи на рекордний прибуток у четвертому кварталі, отриманий завдяки високому попиту на штучний інтелект. Компанія отримала більший прибуток, ніж її конкурент Samsung Electronics.
На настрої щодо Південної Кореї також вплинули слабші, ніж очікувалося, дані про валовий внутрішній продукт за четвертий квартал, оскільки країна бореться з посиленням політичних потрясінь після того, як президент Юн Сок Йол, якому було оголошено імпічмент, безуспішно намагався запровадити воєнний стан.
Але послаблення зростання віщує подальше зниження процентних ставок Банком Кореї.
Більш широкі азіатські ринки виглядали неоднозначно, на фоні деякої фіксації прибутку після сильного ралі в середу. Австралійський ASX 200 впав на 0,6% з півторамісячного максимуму.
Сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,6%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті після того, як індекс незначно виріс з семимісячного мінімуму.
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