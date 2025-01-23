ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 23.01.25

"Публічне і необґрунтоване ставлення під сумнів дій військового керівництва, особливо з боку осіб, які не мають достатньої фаховості для реальної оцінки їх доцільності у певний час і на певних ділянках фронту, завдає серйозної шкоди", - Ярослав Железняк.