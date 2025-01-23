Ціни на золото утримуються біля 3-місячного максимуму на тлі слабкого долара і попиту на активи-прихістки

У четвер ціни на золото були в основному приглушеними, але утримувалися біля тримісячних максимумів, оскільки долар США зіткнувся з тиском після того, як президент Дональд Трамп уникнув швидкого введення тарифів на початку свого другого терміну.

О 08:35 EET cпот-ціна на золото майже не змінилася і склала $2 755,14, що близько до найвищого рівня з кінця жовтня, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому втратили 0,3% до $2 763,39 за унцію.

Цього тижня жовтий метал зростав три дні поспіль, оскільки попит на активи-прихістки збільшувався, а трейдери намагалися оцінити політику Трампа. Очікується, що його політика призведе до підвищення інфляції, а золото розглядається як хеджування від інфляції.

Долар різко впав у понеділок і цього тижня залишався відносно слабким, оскільки Трамп уникав подробиць про введення торгових мит США, що ще більше підтримало ціни на золото.

У вівторок Трамп заявив, що розглядає можливість введення 10% мит на китайський імпорт з 1 лютого, а також пообіцяв вдарити митами по Європейському Союзу. Це показало, що мита, як очікується, будуть вводитися поступово.

Підвищення мит, ймовірно, призведе до зменшення торговельного дисбалансу та зростання інфляції в США, що є позитивним для долара.

Індекс долара США трохи ослаб на азіатських торгах в четвер.

Зміцнення долара зазвичай призводить до зниження цін на золото, оскільки це робить метал більш дорогим для покупців, які використовують інші валюти.

Зростання цін на злитки також відображає те, що ринки готуються до глобальної невизначеності, оскільки очікується, що політичні заяви Трампа і декларації про мита викличуть підвищену волатильність.

Інші дорогоцінні метали впали в четвер. Ф'ючерси на платину впали на 0,7% до $964,30 за унцію, а ф'ючерси на срібло знизилися на 0,6% до $31,218 за унцію.

Ціни на мідь знижувалися на тлі посилення занепокоєння з приводу можливої митної ескалації в США, яка може сповільнити глобальне економічне зростання і знизити попит на промислові метали.

Крім того, митні загрози, що насуваються, викликали побоювання щодо зниження попиту з боку Китаю, найбільшого в світі споживача міді. Мита можуть ще більше напружити економіку Китаю, яка вже стикається з проблемами, пов'язаними з уповільненням промислового виробництва і млявим внутрішнім зростанням.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,8% до $91673,50 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь впали на 0,9% до $4,2568 за фунт.